Záborská: Aj Matovič je za zmenu potratového zákona

Záväzok vládnej koalície k zlepšeniu majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré je podľa predsedu SaS Richarda Sulíka dočasnou náhradou registrovaných partnerstiev, ju zatiaľ nevyrušuje.

Do volieb ste išli s Kresťanskou úniou (KÚ) v štvorkoalícii pod vedením OĽaNO. Máte na nasledujúce štyri parlamentné roky samostatnú agendu, ktorú by ste chceli presadiť?

Mali sme vlastný volebný program, z ktorého sa nám niektoré body podarilo dostať do súzvuku aj so stranou OĽaNO. Situácia okolo pandémie ale spôsobila, že minimálne krátkodobé plány musíme prispôsobiť novej realite. Princípy však zostávajú. Centrom každého zákona by mal byť podľa nás dosah na rodinu. Aj v tejto dobe sa ukázalo, že mnohé rodiny sa v skutočnosti nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Som preto rada, že sa v minulom volebnom období podarilo presadiť novelu rokovacieho poriadku a takzvanú doložku dosahov legislatívy na rodinu. Našou veľkou prioritou je ale, samozrejme, ochrana nenarodených.

Ako vidíte pri súčasnom rozložení parlamentu vaše šance na zvýšenie ochrany nenarodených detí?

Na Slovensku platí ešte komunistický potratový zákon z 50. rokov, ktorý bol len čiastočne novelizovaný v roku 1986. Našou ambíciou je zmeniť tento zákon. Chceme spoluprácu naprieč politickými stranami. Boli by sme tiež radi, keby sme aj s odborníkmi a pro-life neziskovými organizáciami pripravili návrh zákona, ktorý zlepší ochranu života a zvýši rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Takzvanú zelenú kartu by sme chceli uplatniť v každom prípade uvážlivo, ale dôsledne.

V parlamente sa minulý rok objavilo viacero rozdielnych návrhov na zvýšenie ochrany života. Ktorý z nich sa vám zdá najlepší?

Viacero takýchto návrhov predložených do Národnej rady ukazuje, že politické strany na to majú rôzne názory. Chceli by sme preto nájsť spoločného menovateľa, na ktorom by sme sa zhodli všetci či aspoň väčšina. Navyše je veľa možností, ktoré by dokázali zlepšiť ochranu nenarodeného života, pričom sa nemusia priamo dotýkať potratového zákona. Pomôcť by mohlo už len zvýšenie informovania žien, ktoré zvažujú potrat, o možnostiach riešenia tejto situácie – napríklad letáky v nemocniciach či ambuláciách. Príprava toho zákona by mala byť dlhodobejšia a chceli by sme preň nájsť čo najväčší konsenzus.

Chcete teda využiť viacero čiastkových riešení alebo trváte aj na zmene potratového zákona?

To, čo sa dá zmeniť mimo tohto zákona, samozrejme, treba postupne meniť. Chceme zmeniť aj samotný potratový zákon.

Máte na takéto zmeny aj podporu predsedu vlády?

Aj pán Matovič je za ochranu života v každej jeho fáze. Keď sme dohadovali spoločný postup do volieb, zlepšenie ochrany života bola jednou z našich priorít a pán Matovič s tým súhlasil.

Budete o podpore týchto vašich návrhov rokovať aj s opozičnými stranami, špeciálne s ĽS NS, kde napríklad s podobou agendou vystupuje Štefan Kuffa?

Situácia je teraz mimoriadne komplikovaná. Nemáme preto ešte pripravenú presnú stratégiu. Určite ale každý hlas, ktorý podporí ochranu nenarodeného života, je vítaný. Nikomu nepovieme, že nemôže za náš návrh hlasovať alebo prispieť dobrým návrhom.

Bola zverejnená koaličná zmluva. Vnímate ju z hľadiska konzervatívnych a liberálnych hodnôt ako vyváženú?

Beriem to ako koaličnú zmluvu, ktorá vznikala v čase krízy. Je preto určite poznačená nedostatkom času a inými prioritami, ktoré treba v týchto dňoch riešiť. Koalícia musela hľadať text, na ktorom by sa dohodla. Na koaličnej zmluve mi chýba väčšie rozpracovanie priorít našej štvorkoalície OĽaNO, KÚ, Zmena zdola a Nova. Ostatné tri koaličné strany v nej majú popísané viac zo svojich priorít ako OĽaNO. Pre nás je rozhodne dôležité, že zákony na ochranu života majú zelenú a nepodliehajú schváleniu koaličnej rady.

Povedali ste, že v koaličnej zmluve vám chýbalo väčšie rozpracovanie viacerých cieľov. Tie by mali byť konkrétnejšie rozpísané v programovom vyhlásení vlády. Na čo by sa podľa vás nemalo zabudnúť?

Osobne mi záleží najmä na otázkach podpory rodiny. Napríklad vytvorenie podmienok na zlepšenie rodinného podnikania, aby slovenské hospodárstvo nestálo v takej miere na automobilkách a iných veľkých fabrikách. Ako lekárka si myslím, že je treba určité zmeny vo fungovaní zdravotníctva. Na mnohé z nich ani netreba veľké finančné prostriedky. Určite by tam mali byť aj opatrenia na zmiernenie ekonomickej krízy po pandémii. Počas týchto dvoch týždňov, keď sa bude pripravovať programové vyhlásenie vlády, ešte sa bude diskutovať. Niektoré pripomienky sme mali, tak uvidíme, do akej miery budú zohľadnené.

Do akej miery ste sa ako predsedníčka KÚ podieľali na príprave koaličnej zmluvy?

My sme sa jej text dozvedeli len pár hodín pred podpisom. Viac-menej som to akceptovala ako dôsledok súčasnej situácie okolo pandémie a brala som to tak, že je to dohoda medzi predsedami strán. Svoj podpis som brala ako vyjadrenie podpory vzniku tejto koalície. Je to neštandardné a bežne sa to nerobí, ale keď sa takto predsedovia strán rozhodli, podpísala som to, rovnako ako všetci poslanci za KÚ.

Stále ste však predsedníčka strany, ako ste s Matovičom dohodnutí na fungovaní v parlamente?

Kresťanská únia sa v dohode zaviazala, že nebude vytvárať samostatný poslanecký klub, ale budeme súčasťou klubu OĽaNO. Zažila som už niekoľko poslaneckých klubov. Je to taká štandardná spolupráca. Stretávame sa vždy, keď je to prospešné, a vždy je čas si veci vydiskutovať. Na druhej strane Kresťanská únia zostáva ako autonómna strana s vlastným programom a regionálnou štruktúrou. Máme dohodu, že budeme naďalej KÚ budovať ako štandardnú politickú stranu s riadnymi štruktúrami.

Teraz dlhší čas nebudú žiadne voľby, pripúšťate ale možnosť, že by ste do najbližších išli samostatne ako KÚ bez OĽaNO?

Hovoriť teraz o plánoch je veľmi ťažké. Myslím si však, že do komunálnych a regionálnych volieb pôjdeme v širokých koalíciách. Kresťanská únia sa bude vo voľbách snažiť presadiť čo najviac vlastných kandidátov.

V rovnakom odseku koaličnej zmluvy sa popri zelenej karte pre návrhy na ochranu života nachádza aj záväzok vládnej koalície na zlepšenie majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Predseda SaS Richard Sulík povedal, že to považuje za dočasnú náhradu registrovaných partnerstiev. Ako tento záväzok vnímate?

Momentálne ho hodnotím ako neutrálny, pretože nepoznám presný obsah tejto vety. Na jej obsahu sa koalícia bude musieť dohodnúť konsenzom. Aj podľa toho, ako sa vyjadril predseda Sulík, vidíme, že každý túto vetu vníma po svojom. Zatiaľ môžem povedať len toľko, že naša pozícia je jasná a nemenná. Keď sme vstupovali do spolupráce s OĽaNO, vychádzali sme z ich prísľubu z 15. septembra 2019, že registrované partnerstvá nebudú, ani nič, čo ich napodobňuje. Túto podmienku vstupu hnutia OĽaNO do vlády podporilo viac ako 25 percent voličov. Počas volebnej kampane sa nás na túto podmienku vstupu do vlády pýtalo veľmi veľa ľudí. Pre nás to bola podmienka spolupráce s OĽaNO a to, čo sme sľúbili, chceme aj naplniť.

Poslanci strany SaS tvrdia, že oni túto vetu vnímajú ako zabezpečenie dedičského práva pre páry rovnakého pohlavia. Neprekáža vám to?

Keď nevieme presne, čo pod touto vetou mysleli, je ťažké sa k tomu vyjadriť. Bolo by to stavanie na vode, keby som sa mala jasne vyjadriť k nejasnej vete. Pre mňa je dôležitých päť podmienok OĽaNO pre vstup do vlády, kde bolo aj odmietnutie registrovaných partnerstiev, a ja staviam na tomto. Dedičské právo ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti je v našej legislatíve zabezpečené. Aj dedičské práva sú rôzne a sú odstupňované aj podľa toho, v akom vzťahu ľudia žijú. Najskôr si musíme definovať život v spoločnej domácnosti a až potom môžeme hovoriť o dedičských právach. Myslím, že v programovom vyhlásení vlády by sa to malo minimálne vyjasniť.

Ste ako lekárka stotožnená s postupom premiéra okolo jeho plánu zatvorenia krajiny? Ako vnímate súčasnú situáciu?

Som krčná lekárka a dýchacie cesty sa ma bytostne dotýkajú a dobre viem, čo znamená kvapôčková infekcia. Zavedenie týchto opatrení je dôležité, čo je vidieť aj na tom, že takéto prísne opatrenia zaviedli aj viaceré iné štáty. Dcéra mi žije v Ríme a bratia v Nemecku a vo Francúzsku, takže viem, aké opatrenia sú zavedené tam. Každý môže byť hocikedy legitimovaný a na vychádzku potrebuje doklad. To rozhodnutie nebolo jednoduché, keďže má veľký dosah na spoločnosť. Hodnotím ho však ako uvážlivé. Má to však aj dosahy ako stredajšie zápchy. Myslím si, že bolo veľmi nezodpovedné, že sa v utorok veľká časť Bratislavy zdvihla a odišla. Pre šírenie koronavírusu je jedno, či niekto odíde v utorok, alebo v stredu, dôležité je, že človek odíde a môže túto infekciu rozniesť po Slovensku. Dalo sa to urobiť tak, že by platnosť takého nariadenia bola oznámená len niekoľko hodín pred začiatkom platnosti. Osobne si myslím, že tisíceurové pokuty sú príliš vysoké. Vo Francúzsku je to 160 eur, ktoré sa dajú zinkasovať oveľa jednoduchšie.