Truban opäť kandiduje na predsedu ŠTS

Špecializovaný trestný súd, ktorý rozhoduje o najdôležitejších kauzách na Slovensku, chce aj naďalej viesť jeho súčasný predseda Michal Truban. Denníku Pravda to sám potvrdil.

„Áno, budem opäť kandidovať za predsedu Špecializovaného trestnéh súdu. Pýtal som sa už niektorých kolegov a ich dôveru mám. Na 24. apríla som zvolal plénum súdu, kde sa opýtam aj ostatných,“ povedal pre Pravdu Michal Truban.

Predsedu Špecializovaného trestného súdu menuje na päť ročné funkčné obdobie na základe výsledkov výberového konania minister spravodlivosti. Tlačové oddelenie rezortu informovalo, že stále neeviduje ani jedno podanie prihlášky do výberového konania.

Žiadosť môžu uchádzači predložiť ministerstvu do 15. apríla, pričom mená prihlásených by mal rezort zverejniť do troch dní od uplynutia lehoty na prihlásenie z dôvodu, keďže prihlášky sú často doručované až v posledných dňoch stanovenej lehoty.

Špecializovaný trestný súd pojednáva obzvlášť závažné zločiny, korupciu a organizovaný zločin. Vznikol v roku 2004 pôvodne ako Špeciálny súd. Od roku 2007 do 2009 bol jeho predsedom práve Truban. Funkciu predsedu obsadil Truban opäť 15. novembra 2015.