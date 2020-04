Jozef Mihál ako štátny tajomník končí. Vo funkcii nebol ani mesiac

„Ponuku stať sa štátnym tajomníkom som prijal s pokorou a víziou, že v tejto pozícií dokážem pre ľudí na Slovensku urobiť veľa, moje očakávania sa však v reálnej praxi nenaplnili,“ vysvetlil Mihál. „S osobou pána ministra to nesúvisí, chápem že máme odlišnú politickú orientáciu a v mnohom iný pohľad na svet a tak je to v poriadku. Ľuďom budem každopádne pomáhať naďalej, na to nepotrebujem funkciu,“ dodal s tým, že jeho formálny odchod by sa mal zrealizovať zrejme v priebehu tohto týždňa.

Osobné nezhody odmietol aj jeho doterajší šéf Krajniak. Je údajne veľmi rád, že Mihála do pozície štátneho tajomníka oslovil a doterajšiu spoluprácu s ním považuje za prínosnú a vzájomne obohacujúcu. „Faktom ale je, že v niektorých veciach – keď sa rediguje množstvo pripomienok k skráteným legislatívnym návrhom, ktorých bolo teraz veľa, musí mať posledné slovo minister. Zrejme pán Mihál dospel k názoru, že by v niektorých veciach rozhodol inak. Situácie, v ktorých sme niekedy mali na nastavenia opatrení odlišný názor, som však určite nepovažoval za zásadné. Osobne mi je to ľúto a ešte pri poslednom rozhovore som ho poprosil, aby si to prípadne rozmyslel, lebo mám záujem s ním spolupracovať aj budúcnosti,“ komentoval Mihálov odchod Krajniak.

Mihál je v poradí druhým štátnym tajomníkom, ktorého bude vláda odvolávať. Post na ministerstve dopravy opustil 2. apríla Ján Marosz (OĽaNO), ktorý by mal radiť premiérovi a spolustraníkovi Igorovi Matovičovi. Rezort dopravy vedie Andrej Doležal, ktorého nominovala Sme rodina.

Mihál bude pôsobiť v tíme Richarda Sulíka

Mihál bude po odchode z postu štátneho tajomníka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pôsobiť v ekonomickej krízovej rade, ktorú minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) predstaví v stredu. Uviedol to líder liberálov v utorok po rokovaní vlády. „Mnoho ľudí si myslí, že on je naozaj top odborník vo svojej oblasti a ja to plánujem využiť,“ avizoval Sulík s tým, že je veľmi rád, že sa Mihál pridá do jeho tímu. Podľa vlastných slov vie, čo presne sa na ministerstve práce stalo a prečo odtiaľ Mihál odchádza, ale verejne o tom hovoriť nechce. „Aj preto, lebo nemám súhlas od Jozefa Mihála,“ vysvetlil Sulík a odporučil pýtať sa na dôvody priamo jeho.

