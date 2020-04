ONLINE: V USA ľudia zomierajú po tisícoch, Trump nepošle WHO peniaze

V Spojených štátoch zomrelo za 24 hodín rekordných 2228 ľudí. Americký prezident Donald Trump pozastaví financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

6:17 Pevninská Čína hlásila v stredu 46 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide o pokles v porovnaní s 89 prípadmi potvrdenými deň predtým, informovali agentúry AP a Reuters. S výnimkou desiatich ide o prípady nákazy importované zo zahraničia, uviedla čínska Národná zdravotnícka komisia.

Dva nové miestne prípady hlásili z juhočínskej provincie Kuang-tung susediacej s Hongkongom a osem prípadov z provincie Chej-lung-ťiang, ktorá sa nachádza na hraniciach s Ruskom. Ochoreniu Covid-19 podľahol 14. apríla v Číne jeden človek. Za tento deň v krajine pribudlo 57 nových asymptomatických prípadov. Deň predtým ich hlásili 54.

6:07 Guvernér brazílskeho štátu Rio de Janeiro Wilson Witzel v utorok oznámil, že bol pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19 po tom, ako sa uňho prejavili typické príznaky. Informovali o tom agentúry AP a AFP. Pozitívny výsledok testu na koronavírus ohlásil na Twitteri aj guvernér štátu Pará Hélder Barbalho.

5:45 Americký prezident Donald Trump oznámil, že v utorok prikázal svojej administratíve, aby dočasne prerušila financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Dôvodom je podľa neho spôsob, akým si WHO počínala pri boji s pandémiou. Súčasnej miere rozšírenia vírusu bolo podľa neho možné predísť, keby organizácia nešírila „dezinformácie“ predkladané Čínou, v ktorej sa vírus vlani objavil prvýkrát. Spojené štáty sú zďaleka najväčším prispievateľom WHO, vlani organizácii zaslali asi 22 percent jej rozpočtu.

5:40 Mesto New York, ktoré je jedným z najhoršie postihnutých oblastí v USA, k svojim štatistikám mŕtvych pridalo ďalších viac než 3700 obetí covid-19. Ide o odhad počtu ľudí, ktorí nákaze podľahli, ale nikdy nepodstúpili testy na koronavírus. Celkový počet obetí nákazy tam tak presiahol hranicu 10 000. V prepočte na počet obyvateľov zomrelo v meste viac ľudí ako v Taliansku, ktorá eviduje najviac úmrtí na koronavírus v Európe.

5:30 USA sú čo do počtu nakazených aj mŕtvych najhoršie zasiahnutým štátom na svete koronavírusom. Zaznamenali rekordný počet úmrtí za 24 hodín – 2228. To je doteraz najvyššia jednodenná bilancia zaznamenaná vo svete. Tento smutný rekord padol po dvoch dňoch poklesu prírastku počtu mŕtvych. Oznámené údaje sú čiastočným sklamaním po nádeji, že pandémia koronavírusu už po dosiahnutí svojho vrcholu v krajine ustupuje. V Spojených štátoch sa koronavírus preukázal už u viac ako 605 000 ľudí, z ktorých najmenej 25 757 zomrelo. Agentúra Reuters v utorok upozornila, že sa tam počet mŕtvych za jeden týždeň zdvojnásobil a množstvo infikovaných je v krajine viac ako trikrát väčšie ako v ktoromkoľvek inom štáte.