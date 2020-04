Čakanie na vírus? Repatrianti sa sťažujú, že ich miešajú s chorými

Anton Mišák pracuje v Taliansku roky. Do mestečka vzdialeného dvadsať kilometrov od Bergama pricestoval 10. januára. Keď stratil prácu, odišiel 31. marca domov spolu s kamarátom Jurajom Bezákom. Na hraničný priechod Petržalka-Berg prišli 1. apríla a rozhodli sa, že absolvujú štrnásťdňovú karanténu v štátnom zariadení.

"Povedal som na hranici, že nemám problém ísť ani do domácej karantény, ale aby neboli hriechy v dedine, pôjdem radšej do štátnej karantény,“ hovorí Mišák s tým, že v Gabčíkove hneď po príchode zamestnancov informoval, že idú z epicentra nákazy. Chceli byť ubytovaní samostatne, aby nikoho neohrozovali. "S kamarátom nás dali na dvojku izbu, ale máme spoločnú toaletu a sprchu s dvoma mužmi, ktorí sa vrátili z Nemecka a ďalší z Rakúska,“ pokračuje.

Predĺžená karanténa

Tvrdí, že z izby nevychádzali, s ďalšími ľuďmi v zariadení hovorili iba cez balkóny. "Urobili nám testy a ja s kamarátom sme boli negatívni. Ale jeden, čo prišiel z Nemecka, bol pozitívny. Jeho dali na samotku, nás štyroch na inú izbu. Testy nám zopakujú, ak jeden z nás bude mať koronavírus, zostávame tu,“ vysvetľuje Mišák.

Hnevá ho, že vyviazol z epicentra nákazy v Taliansku ako zdravý len preto, aby sa nakazil v štátnom zariadení. "Ak by ma izolovali, už som mohol byť doma. Neviem, dokedy tu budem, všetko si mám platiť, veď tu nechám päťsto eur, lebo deň tu stojí trinásť eur,“ konštatuje Mišák.

Profesorka Mária Štefkovičová, vedúca odboru epidemiológie regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, z vlastnej praktickej skúsenosti vysvetlila, že sa stávajú aj raritné prípady. „Zažila som, že išli dvaja v jednom aute do karantény – jedného testovali pozitívne a druhého negatívne. Musia ich potom oddeliť a ten jeden sa musí opäť pretestovať a čakať na výsledok. Aj v tých karanténach sa stáva všeličo, často sa stretávajú medzi sebou, aj keby sa nemali,“ dodala členka tímu expertov, ktorý radí premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO).

Predražená izolácia

Peter Belan pracuje ako živnostník v Nemecku. Na Slovensko sa tiež vrátil 31. marca a aby ochránil rodinu, tiež sa rozhodol, že karanténu strávi v štátnom zariadení. „Ubytovali ma v Gabčíkove v bunke s dvoma izbami a spoločnou toaletou a kúpeľňou. Spolu so mnou boli v bunke ubytovaní aj traja ľudia, ktorých som nepoznal. Vzorky na testovanie nám odobrali 6. apríla. Ja som bol negatívny a ostatní traja pozitívni.“ Belan hovorí, že po testovaní ho premiestnili na samotku.

"Pre laxný prístup v karanténe strávim mesiac, možno viac. Podľa smernice ministerstva vnútra som mal byť ubytovaný sám na izbe. Kto bude niesť zodpovednosť a kto zaplatí navýšené náklady na ubytovanie, ktoré sa z 90 eur vyšplhali na 273 eur?“ pýta sa Belan.

„Nie vždy je ten scenár ideálny, malo by sa však dávať na to pozor, aby neboli ľudia pokope a nemali spoločné sociálne zariadenia,“ reagoval hlavný hygienik Ján Mikas.

Kto je vinný?

Premiér Matovič pripúšťa, že sa môžu stať chyby a nechce situáciu bagatelizovať. Ako doplnil, väčšina ľudí je so štátom zriadenými karanténami spokojná, chváli aj personál. Na otázku, kto nesie zodpovednosť za prípadné pochybenia, však odpovedať nevedel. „Zodpovednosť nesie určite ten, kto je za to zodpovedný. Neviem však povedať presného človeka, kto má na starosti umiestňovanie ľudí do karantén,“ doplnil Matovič.

Ministerstvo vnútra koordinuje ubytovávanie v karanténnych zariadeniach. Od 6. apríla musí každý, kto sa vráti zo zahraničia na Slovensko, absolvovať povinnú karanténu v štátnom zariadení. Bývalý premiér Peter Pellegrini (Smer) umožnil navrátilcom, ktorí sa z rôznych príčin chceli vyhnúť karanténe doma, aby využívali štátne zariadenia.

Rezort vnútra tvrdí, že pri umiestňovaní repatriantov zohľadňujú dostupné ubytovacie kapacity a logistické obmedzenia. „Z kapacitných dôvodov nie je možné umiestňovať repatriantov do samostatných izieb, respektíve tak, aby sa nemuseli s inými osobami deliť o sociálne zariadenia,“ vysvetlil hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Zdôrazňuje, že doposiaľ sa prenos ochorenia z pozitívne testovanej osoby na negatívne testovanú osobu v Gabčíkove nevyskytol. Dodáva, že ak u repatrianta testy vyjdú pozitívne, infikovanú osobu ihneď izolujú od tých, ktorých výsledky boli negatívne. „Osoby, s ktorými sa infikovaná osoba delila o sociálne zariadenia, sú presunuté do iných miestností, pokiaľ to kapacita dovoľuje, každá do samostatnej miestnosti, a o 14 dní sa ich testovanie opakuje. V prípade negatívneho výsledku sú prepustené domov,“ uzavrel Lazarov.

FOTO TASR Martin Baumann