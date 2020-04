Minister Gröhling: Konanie maturitných a záverečných skúšok je povolené

Gröhling: Úrad verejného zdravotníctva povolil konanie maturitných a záverečných skúšok

Ministerstvo školstva v spolupráci so zriaďovateľmi škôl zisťuje technické zabezpečenia škôl a to, či budú schopní dodržať povinnosti, ktoré im uložil ÚVZ. Skúšobná komisia aj študenti musia podľa ÚVZ dodržiavať dvojmetrové odstupy medzi sebou, každý musí byť chránený rúškom a každý musí používať vlastné písacie potreby. Skúšky by sa mali realizovať v najväčšej miestnosti a pred ich začatím je potrebné zmerať teplotu študentom aj členom komisie. Dostupné musia byť aj dezinfekčné prostriedky, potrebné bude aj pravidelné dezinfikovanie povrchov, uvádza ÚVZ.

Pri maturitách a prijímacích skúškach Gröhling chce, aby mali školy „otvorenú myseľ“. „Rozmýšľame nad maturitou v rôznych podobách. Rátajme s tým, že budeme meniť obsah aj formu maturity. Myslím si, že Slovensko po prvýkrát zažije maturitu tak, ako ju nepoznáme,“ hovorí Gröhling, bližšie detaily však povedať nechcel. Minister tiež skonštatoval, že táto situácia ich „núti byť kreatívnymi a vymyslieť iné spôsoby, o ktorých doteraz iba rozprávali“.

Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň umožnil konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia v zdravotníckych študijných odboroch za dodržania protiepidemických opatrení. V rozhodnutí pripomenul, že základným predpokladom zvládnutia pandémie COVID-19 je optimalizácia ľudských zdrojov v zdravotníctve.

Ministerstvo školstva predstaví na najbližšej vláde aj balík zákonov, tzv. „lex korona vysoké školy“, ktorý bude zahŕňať všetky opatrenia pre fungovanie vysokých škôl.

Termín a formu skúšok oznámi Gröhling v priebehu budúceho týždňa. Taktiež ozrejmí, akým spôsobom a za akých podmienok budú môcť byť skúšky realizované.

Krčméry by chcel otvárať škôlky, podľa premiéra by sa mali riešiť iné problémy

Pomaly by sa mohli začať otvárať škôlky a prvé stupne škôl. Myslí si to člen permanentného krízového štábu Vladimír Krčméry. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) však hovorí, že by sa mali riešiť iné problémy, ako je otváranie škôlok. Uviedli to pred rokovaním ústredného krízového štábu.

Dôvodom, prečo chce Krčméry otvárať škôlky, je to, že mnoho rodičov, ktorí pracujú ako zdravotné sestry či lekári, musí byť doma na OČR. Sú to profesie, ktoré podľa Krčméryho „budeme potrebovať“.

Europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) uviedol, že celkovo otestovali 110 rómskych osád, z toho v 14 sa potvrdilo ochorenie COVID-19. V rómskych osadách to podľa Matovičových slov môže ešte rozhorieť. „Dnes je možno polovica osád pozitívnych. Myslím, že by sme mali riešiť iné problémy, ako je otváranie škôlok,“ poznamenal premiér.

Matovič tiež povedal, že na rokovanie krízového štábu prichádza s veľmi vážnymi opatreniami.