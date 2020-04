Obetí vírusu je už šesť, úmrtia môžu pribúdať

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) spresnil, že dvaja klienti zomreli v bratislavskej univerzitnej nemocnici na obojstranný zápal pľúc. Tretí zomrel ešte 5. apríla, no pre epidemiologickú situáciu bolo nariadené testovanie zosnulého a následne aj pitva. Potvrdilo sa, že aj tento klient mal koronavírus. „Riziko je v každom domove dôchodcov,“ upozorňuje epidemiologička zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Zuzana Krištúfková.

Kríza v Domove sociálnych služieb v Pezinku na Hrnčiarskej ulici vypukla počas veľkonočných sviatkov, keď sa koronavírus potvrdil u jednej z klientok. Médiá dostali anonymný list, podľa ktorého sa v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja už najmenej dva týždne objavovali respiračné problémy klientov, ale riaditeľka domova ich nebrala na vedomie. Podľa listu bolo aj úmrtie z 5. apríla podozrivé. Primátor Pezinka Igor Hianik podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s podozrením, že ide o trestný čin všeobecného ohrozenia zdravia.

Bratislavský župan Juraj Droba (SaS) potvrdil, že všetci klienti a zamestnanci domova podstúpia test na koronavírus. Ten ešte počas sviatkov odhalil, že COVID-19 má päť zamestnancov a 42 klientov. V stredu počet pacientov z radov klientov stúpol na 55 a z radov zamestnancov na deväť. Nie všetky odobraté vzorky už sú vyhodnotené.

Krajčí dodal, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal ex offo, teda z úradnej povinnosti, konanie na preverenie postupov starostlivosti v tomto domove.

Sedemnásť klientov bolo v stredu hospitalizovaných, jedna z nich je napojená na umelú pľúcnu ventiláciu. Vek pacientov sa pohybuje nad 70 rokov, najstaršia má 95 rokov.

Domov je izolovaný

Ako sa ochorenie dostalo do domova? To je otázka, na ktorú v tejto chvíli nikto nepozná odpoveď. Samotný domov je izolovaný, strážia ho policajti a vojaci. O starkých sa stará 22 členov personálu, pracujú na dve zmeny, pričom nemôžu z domova odísť. Ako dodal Droba, zabezpečili im postele a matrace, aby mohli v priestoroch domova prespávať a pripravovať sa na služby.

K negatívne testovaným pacientom pristupuje iba negatívne testovaný personál. O pozitívne testovaných sa stará pozitívne testovaný personál, ale aj tí, ktorých testy boli negatívne. Tí však musia mať pri takejto činnosti oblečené ochranné obleky.

Ešte počas Veľkonočného pondelka Droba pripustil, že nákazu do domova priniesol niektorý zo zamestnancov, keďže v bratislavskej župe platí od 6. marca prísny zákaz návštev a do jednotlivých zariadení kraj dodal ochranné pomôcky, ktoré mal k dispozícii.

Na list, ktorý je podpísaný „zamestnanci DSS“, reagoval jednoducho: „Musíme sa držať faktov.“ Práve Bratislavský kraj pritom ako prvý zaviedol opatrenia v boji s koronavírusom, ako prvý zatvoril školy a materské školy.

Župan žiada o zmierlivosť

Župa dá na vlastné náklady pretestovať klientov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré patria do jej pôsobnosti. Droba pripomenul, že pôjde o jednorazové testovanie. Minister Krajčí dodal, že nie je v možnostiach krajiny testovať všetkých zamestnancov týchto zariadení. „Museli by sme ich testovať každé dva týždne a ide približne o 40-tisíc zamestnancov,“ dodal minister. Naopak, apeloval na ich zodpovednosť, aby nenastupovali do práce v prípade, že majú príznaky ochorenia COVID-19.

Droba požiadal všetkých o zmierlivosť voči zamestnancom domovov. „Môže sa stať, že tam nebude mať kto pracovať,“ varoval župan.

Epidemiologička: Úmrtí môže pribúdať

Epidemiologička Zuzana Krištúfková zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave upozorňuje, že úmrtí v domovoch seniorov môže pribúdať. „Starší ľudia majú oslabený imunitný systém a majú aj viaceré chronické ochorenia, ktoré tiež oslabujú organizmus, a ten sa potom s vírusom ťažšie vyrovná. Pretože nemáme proti vírusu liek, nakazený človek je tak odkázaný na svoj imunitný systém, ako si s vírusom poradí. Pre oslabený imunitný systém sa nákaza u seniorov častejšie prejaví príznakmi, u mladších môže prebiehať bez príznakov,“ vysvetlila odborníčka.

Podľa nej je ťažké určiť, kto ochorenie do zariadenia priniesol – ak bol v zariadení dodržiavaný zákaz návštev i vychádzania, tak je najpravdepodob­nejšie, že nákazu priniesol niekto z personálu. Mohla to byť osoba, u ktorej sa nákaza neprejavovala príznakmi. „Pri prenose je potrebný bezprostredný úzky kontakt aspoň 15 minút,“ pripomenula Krištúfková.

Zistiť prameň nákazy je už teraz podľa epidemiologičky takmer nemožné. Dôvodom je fakt, že infekcia v domove prebiehala už dlhšie a treba zarátať aj inkubačný čas. „Hovoríme pravdepodobne o dobe najmenej tri týždne dozadu. Ten, čo to tam zaniesol, môže byť dnes už aj negatívny. A tí z personálu, čo sú dnes pozitívni, sa mohli nakaziť rovnako ako obyvatelia. Riziko je však v každom domove dôchodcov, preto je potrebné, aby zamestnanci venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu klientov. Ak by sa na to hneď prišlo, asi by nemuselo byť toľko ľudí nakazených. Obyvateľov podobných zariadení treba pri akomkoľvek infekte dýchacích ciest izolovať a dať testovať,“ zdôraznila Krištúfková.