Tajných už vedie Pčolinský

Vladimír Pčolinský

V minulosti pôsobil ako šéf kancelárie ministra vnútra Vladimíra Palka, neskôr aj Daniela Lipšica. Bol tiež predsedom Ústrednej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Celé jeho profesijné pôsobenie však známe nie je. Dlho sa hovorilo, že má blízko aj k tajným službám a viacerým osobám z tohto prostredia. V minulosti sa dokonca kvôli tomu objavili špekulácie, že bol stále aktívnym členom SIS. Pčolinský to síce opakovane poprel, ak by však aj pre spravodajské služby pracoval, priznať by to nemohol.