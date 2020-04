Vláda by mala dnes rokovať o programovom vyhlásení

Vláda by mala dnes rokovať o návrhu programového vyhlásenia vlády. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) ho mal na základe uznesenia schváleného na prvom stretnutí vlády 21. marca predložiť do 13. apríla. Z Ústavy SR vyplýva, že vláda je povinná do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.