Zdravotné poisťovne bez peňazí, budú potrebovať stovky miliónov

Rezorty zdravotníctva a financií chcú síce vzniknutú situáciu riešiť, no odkazujú, aby poisťovne hľadali peniaze aj vo vlastných zdrojoch. Minister financií si zatiaľ na stretnutie nenašiel čas.

Aký prílev peňazí budú poisťovne potrebovať, zatiaľ nie je známe. „Celkový výpadok za krízové obdobie dnes nie je reálne vyčísliť, keďže situácia sa mení doslova zo dňa na deň. Už pred nástupom pandémie chýbalo v rozpočte pre zdravotníctvo na tento rok najmenej 193 miliónov eur. K tomuto výpadku postupne pribúdajú ďalšie v dôsledku hromadného čerpania ošetrovného a PN, odkladu povinnosti platiť sociálne a zdravotné odvody či avizovaného prepúšťania zamestnancov, a to v desiatkach miliónov eur mesačne,“ spresnila výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovni Katarína Kafková.

Podľa nej nie je v silách poisťovní vykryť taký obrovský výpadok bez okamžitej pomoci od štátu. „Už v najbližších týždňoch nemusia byť poisťovne schopné platiť za zdravotnú starostlivosť či už nemocniciam, diagnostickým laboratóriám, ambulanciám, alebo lekárňam,“ vysvetlila Kafková.

Poisťovniam by podľa riaditeľky výrazne pomohli peniaze uvoľnené z Európskej únie. Tá určila pre Slovensko 2,5 miliardy eur na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti, na podporu malých a stredných podnikov či komunitných služieb. „Veríme, že vláda v najbližších dňoch rozhodne o prerozdelení finančnej pomoci z EÚ a vyčlení dostatok prostriedkov aj na zabezpečenie chodu zdravotníckeho systému,“ uviedla Kafková.

Asociácia vyzvala na intenzívnejšiu spoluprácu s rezortmi zdravotníctva a financií. Na odporúčanie vlády poisťovne garantovali lekárom, ktorí v dôsledku aktuálnej krízy nemajú dostatok výkonov, príjem na úrovni 75 percent. „Navyše mnohé nemocnice dostávajú aj v týchto dňoch od poisťovní fixné platby. Po uvoľnení striktných vládnych opatrení treba pritom počítať s nárastom pacientov, ktorým boli vyšetrenia a operácie odložené. Tieto odložené výkony budú, samozrejme, zdravotné poisťovne hradiť, nejde preto teda o zrušené výkony,“ dodala riaditeľka.

Ministerstvo zdravotníctva pozorne vníma vzniknutú situáciu. „Priebežne rokuje a citlivo vyhodnocuje dáta o potrebách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj zdravotných poisťovní aj v súčasnej náročnej situácii,“ uistila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu. Spolu s ministerstvom financií budú hľadať spoločné riešenie s cieľom, aby mali lekári a nemocnice vyriešené financovanie svojej činnosti od poisťovní.

„Jedným z predpokladov v tomto procese bude aj súčinnosť zdravotných poisťovní, s ktorými ministerstvo zdravotníctva priebežne rokuje. Tu pri hľadaní zdrojov predpokladáme okrem prípadného dofinancovania zo strany štátu aj použite vnútorných rezerv na úrovni zdravotných poisťovní,“ spresnila Eliášová. Poisťovne tak musia začať hľadať peniaze aj vo svojich vnútorných štruktúrach. „Radi by sme zároveň poprosili všetky zainteresované subjekty, že rokovania o financovaní patria za okrúhly stôl, nemali by sa komunikovať v médiách a zneisťovať verejnosť v takej náročnej dobe,“ dodala Eliášová.

Heger hovorí o rozpočtovej zodpovednosti

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) avizoval, že sa chce so zástupcami poisťovní stretnúť v najbližších dňoch.

„Evidujem túto požiadavku, ale nie sú to veci akútne z hľadiska dní, sú to otázky na najbližšie mesiace. Stretneme sa však, aby sme sa rozprávali o tom, ako kompenzovať a riešiť tieto výpadky príjmov,“ uistil Heger. Pripomenul však, že slovenská ekonomika je závislá a nie je bezodným mešcom.

„Vždy budem do diskusií vkladať rozpočtovú zodpovednosť a budem vyzývať subjekty, aby hľadali rezervy aj vo svojich zdrojoch,“ zdôraznil minister. Poisťovne však nechce nechať samy a bude sa s nimi snažiť hľadať riešenia.

„Toto sú presne tie časy, keď minister financií je bombardovaný jednotlivými subjektmi, ktoré mu neprichádzajú hlásiť dobré správy, ale prichádzajú hlásiť, že majú menej peňazí. Som si toho plne vedomý, mám oznámené, že sa chcú so mnou stretnúť, tie stretnutia dohadujem podľa časových možností, pretože týždne mám plné aj rokovaní v parlamente či na vláde,“ dodal Heger.

Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá umožňuje odklad odvodov, schválil parlament začiatkom apríla. Vďaka nej si podnikatelia a aj zamestnávatelia budú môcť odložiť marcové odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne do konca júla. Odklad sa týka podnikateľov, ktorým poklesli tržby minimálne o 40 percent. Odklad by mal byť tri mesiace. Zmenu schválili poslanci v skrátenom legislatívnom konaní.