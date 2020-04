Kto povedie Špecializovaný súd? Hlásia sa štyria

Okrem súčasného predsedu Michala Trubana, ktorému sa funkčné obdobie končí už v júni, sa do výberového konania prihlásili aj Ján Buvala, Ján Hrubala a Igor Králik.

Nového predsedu vyberie ministerka po vypočutí kandidátov päťčlennou komisiou. Spolu s prihláškou museli poslať profesijný životopis a motivačný list, ktoré ministerstvo spravodlivosti zverejnilo. Majú poskytnúť aspoň základný obraz o kandidátoch aj verejnosti.

Ján Buvala, ktorý začínal ako prokurátor v Rimavskej Sobote, je sudcom od roku 2006, keď nastúpil na Špecializovaný trestný súd. Podľa neho však tento súd dostatočne nenapĺňa pôvodnú myšlienku špecializácie a ochrany sudcov, ako aj prelomenie miestnych väzieb umiestnením súdu do Pezinka.

Buvala sa tiež sťažuje, že pracovisko súdu v Banskej Bystrici nie je dostatočne opodstatnené, a kandidovať na predsedu súdu sa rozhodol aj pre nízky záujem sudcov a prácu na tomto súde. Najdôležitejšou motiváciou je preňho však nespokojnosť. „V prvom rade je to negatívne vnímanie justície v spoločnosti a udalosti posledných mesiacov, ktoré sa dotkli aj Špecializovaného trestného súdu,“ uviedol Buvala v motivačnom liste.

Ján Hrubala je sudcom od roku 1990. Do roku 2005, keď nastúpil na ŠTS, si stihol vyskúšať aj advokátsku prax, bol členom Legislatívnej rady vlády a riaditeľom odboru boja proti korupcii na Úrade vlády. „Možno to bola aj nečinnosť súdnych funkcionárov a rezignácia na vysvetľovanie principiálnych postojov, ktoré dôveru verejnosti v justíciu priviedli do bodu mrazu,“ hľadá dôvody súčasného stavu Hrubala. Hrubala očakáva zmenu najmä v intenzívnejšej komunikácii s verejnosťou, alebo aj medzi kolegami, či s trestným kolégiom Najvyššieho súdu, na ktorý sa podávajú sťažnosti a odvolania proti rozhodnutiam ŠTS.

Po skúsenostiach na prokuratúre a Krajskom súde v Banskej Bystrici sa Igor Králik stal v roku 2005 vôbec prvým predsedom Špecializovaného trestného súdu, kde pôsobí bez prestávky dodnes. Králik chce podľa motivačného listu dohliadať na riadny ekonomický a administratívny chod súdu, čím chce „garantovať správnu ekonomiku súdu, včasné zabezpečenie potrieb súdu a ďalšie zvyšovanie úrovne správy súdu". Zmeny navrhuje v oblasti nariaďovania pojednávaní, doručovaní predvolaní pre svedkov, ale aj v odbornom vzdelávaní či informovaní o činnosti súdu.

Štvrtým kandidátom je súčasný predseda súdu Michal Truban. Po skúsenostiach z prokuratúry pôsobil v Banskej Bystrici na okresnom aj krajskom súde. Na Špecializovanom trestnom súde je od roku 2006, pričom medzi rokmi 2007 a 2009 bol jeho predsedom prvýkrát a od roku 2015 druhýkrát. „V súčasnosti súd nemá existenčné problémy a je možné zamerať činnosť predsedu v plnom rozsahu na riadenie súdu v oblasti výkonu súdnictva, ako aj v oblasti správy súdu,“ píše v motivačnom liste. Naďalej by chcel však pokračovať v skracovaní súdnych konaní, pri čom by podľa neho pomohli aj niektoré zmeny legislatívy.