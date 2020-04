Kollár: Víťazstvo OĽaNO a zrušenie šibačky by pred rokom čakal málokto

Ak by niekto v decembri minulého roka predpovedal, že parlamentné voľby vyhrá hnutie OĽaNO so ziskom viac ako 25 percent hlasov, zruší veľkonočnú šibačku a Boris Kollár s tým bude súhlasiť, dôveru lídra hnutia Sme rodina by rozhodne nezískal. „Asi by som takému človeku odporučil nejakého odborníka, lekára, psychológa, možno psychiatra,“ priznal Kollár v diskusii na Tablet.TV.

Príklad podľa predsedu parlamentu ilustruje, v akej komplikovanej dobe nová vláda nastupuje. „Dobrá správa je, že sme vyskladali vládu, zlá, že tep života nám určuje pandémia,“ poznamenal. Hoci chápe záujem podnikateľov na rýchlejšom otváraní ekonomiky, životy ľudí majú podľa neho prednosť, a preto je dôležité všetky kroky dôkladne zvážiť. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) má plán postupu zverejniť na budúci týždeň.

Ekonomickú krízu však podľa Kollára netreba podceňovať. Do sociálnych opatrení, ale aj investícií do infraštruktúrnych projektov bude podľa neho potrebné investovať ešte viac prostriedkov, ako sa predpokladalo. „Keď po kríze otvoríme obchody, ľudia sa do nich nenahrnú, veď nebudú mať peniaze. Ak chcete, aby ľudia mali peniaze, musíte ich do ekonomiky naliať. Jeden zo spôsobov sú veľké infraštruktúrne projekty,“ naznačil Kollár, ktorý hľadá zdroje na rozbehnutie avizovanej výstavby štátnych nájomných bytov.

Napriek medializovaným výmenám názorov podľa neho vládna spolupráca funguje dobre. Na margo odchodu Jána Marosza (OĽaNO) a Jozefa Mihála (SaS) z postov štátnych tajomníkov rezortov patriacich hnutiu Sme rodina, Kollár povedal, že ich rozhodnutie odísť rešpektujú.

Pôsobenie oboch štátnych tajomníkov na ministerstvách podľa neho nemalo plniť úlohu krížovej kontroly. „Som za to, že keď má mať politická strana zodpovednosť za rezort, tak má ísť od ministra dole a garantuje úplne všetko až po posledný podnik,“ povedal Kollár. „My krížovú kontrolu na základe dohody na Koaličnej rade nemáme. Cez to všetko Milan Krajniak ako minister ponúkol miesta štátnych tajomníkov ľuďom z iných politických strán.“

Výber nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského bol podľa Kollára výsledkom konsenzu v koalícii. „Návrh na vymenovanie riaditeľa SIS podáva premiér a je jediný, ktorý mu je schopný priamo zadávať úlohy. Podal ho po spoločnej konzultácii. Slovenská informačná služba dostala špičkového odborníka, ktorý sa vyzná v bezpečnostných zložkách,“ tvrdí Kollár. Za výzvu považuje dofinancovanie SIS najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti a efektívnejšie využívanie poznatkov SIS orgánmi činnými v trestnom konaní.

V aktuálnom volebnom období by chcel v parlamente dosiahnuť zvýšenie úrovne dialógu koalície a opozície. „Môžeme mať iné názory, môžeme si to vydiskutovať a môžeme aj zvýšiť hlas. Ale proti osobným invektívam budem bojovať,“ zdôraznil. Bol by rád, keby sa skončila prax „kradnutia“ nápadov z opozičných legislatívnych návrhov vládnou koalíciou. V zahraničnej politike chce dodržiavať jednotnú líniu s vládou a prezidentkou. „Nebudem tu robiť vlastné partizánčiny. Predseda parlamentu sa má prioritne starať o chod parlamentu,“ uzavrel Kollár.