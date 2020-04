Šéfredaktor Pravdy Jakub Prokeš: Spoločne sme silnejší

Trh s inzerciou sa takmer zrútil, prišli sme o hlavný zdroj príjmu. Ten potrebujeme na chod redakcie a tvorbu kvalitného obsahu.

Napriek tomu sme denne v prvej línii. Naše redaktorky a redaktori prinášajú aktuálne, pravdivé a overené správy a súvislosti o boji s pandémiou. Pýtame sa za Vás, kritizujeme pomalé i zbrklé, ale najmä nezodpovedné kroky zodpovedných. Pomáhame vyvracať falošné informácie.

Noviny, prílohy aj on line obsah do mobilu či počítača robíme tak, aby bol pre Vás všetkých – rodiny, pracujúcich, podnikateľov, úradníkov; starých aj mladých. Informujeme celú krajinu a vždy stojíme na Vašej strane.

Všetok on line obsah poskytujeme zadarmo. Sme presvedčení, že najmä teraz je to tak správne. Žiaľ, ani nás sa štátna pomoc netýka, a tak musíme dramaticky šetriť. Sme nútení znižovať počet strán i rubrík, zmenšiť redakciu. Je to ťažké, ale snažíme sa všetko robiť tak, aby ste to pocítili čo najmenej. Veríme, že je to dočasné a po čase sa opäť budeme spoločne tešiť z väčšej Pravdy, aby sme spolu na konci leta oslávili 100 rokov od jej založenia.

Spoločne sme totiž silnejší.

Ak sa Vám naše noviny a web páčia a naše spravodajstvo je pre Vás dôležité, budeme radi, ak nás podporíte – kúpou Pravdy v stánku, obchode, objednávkou predplatného či finančným darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme!