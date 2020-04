NÁZOR: Premiér radí cukrárňam a fackuje Sulíka. Alebo naopak?

Od začiatku vládnutia koalície sa stretávajú dva živly. Jeden z nich, Igor Matovič, stavia na emóciách, druhý, Richard Sulík, si tvorí imidž racionálneho politika. Otázka je len to, kde je bod, v ktorom ich vzájomné súperenie ešte prospieva a v ktorom to už škodí. A komu.

Týždne sa snažili ekonómovia doručiť premiérovi posolstvo, že ak chce vykynožiť „hnusobu“, ako nazýva koronavírus, tak sa to nedá vykynožením ekonomiky. Výsledkom boli Matovičove úvahy o „blackoute“, čiže vypnutí celého Slovenska na niekoľko týždňov, aby potom povstalo ako Fénix z popola, čisté a nepoškvrnené a žilo si ako predtým. Ekonomickí odborníci, naopak, navrhovali dve podstatné veci, aby Slovensko mohlo neskôr žiť ako predtým – rýchlu pomoc v núdzi a postupné zapínanie utlmenej ekonomiky.

Možno budeme prekvapení, keď kríza čiastočne odoznie, aké biznis modely sa presadia a hlavne akí biznismeni.

Problémy súčasnej ekonomickej krízy sú ako problémy s vysokým tlakom. Nebolí to. Zatiaľ. Veľa ľuďom ešte chodia výplaty, ako keby sa nič nedialo. Ak by však niekto urobil „blackout“ v príjmoch, teda na mesiac ich vypol a na účty neprišli dôchodky, platy štátnych zamestnancov, či sociálne dávky, hneď by všetci pochopili rozsah problému. Takto to zatiaľ cíti len časť ľudí, ktorí sú odstrihnutí od príjmov – a ich hlas zatiaľ do horných sfér politiky nedorazil dostatočne dôrazne.

Sulík už dlhší čas ohlasoval vznik krízového štábu ekonómov, Matovič mu ho „ukradol“ pred nosom, zriadil si vlastný. Po dlhom čase. Už jeho prvé stretnutie však bolo dôležité – aj keď nič neriešilo, ale aspoň mohli ekonómovia povedať šéfovi vlády do očí to, čo mu predtým nástojčivo odkazovali cez médiá.

Matovičovým zaklínadlom sa stali slová, že treba mať plány, plány a plány, zatiaľ má len krízové štáby, štáby a štáby. Nemožno mu to mať celkom za zlé, je v situácii, v ktorej nikto predtým nebol. V rovnakej situácii však bol aj predchádzajúci premiér Peter Pellegrini, ktorý varil z podobnej vody – ak nejaké plány aj boli, mohli ísť do koša. Ľudia okolo neho však urobili jednu rozumnú vec. Zhodnotili situáciu aj opatrenia iných krajín a urobili rýchle rozhodnutie. Výsledkom je, že sme sa nedostali do takej ťažkej situácie ako ťažko postihnuté krajiny. Igor Matovič by mal postupovať podobne. Pozrieť sa ako to robia inde a vybrať si vhodný model. Možno sa to udeje už začiatkom týždňa, keď má premiér predstaviť plány postupného zapínania ekonomiky.

Snáď to bude užitočnejšie ako keď premiér a minister financií Heger rozdávali rady cukrárom, čo majú robiť v zúfalej situácii. Podľa oboch majú zmeniť biznis model. Nuž, najlepší biznis model, z ktorého má benefit výrobca aj zákazník, je príjemné posedenie v útulnej cukrárni s výborným zákuskom. A vláda by sa mala snažiť, aby sme sa raz mohli vrátiť do takéhoto sveta. U nás na rohu kedysi bola kaviareň. Fajn miesto. Už tam nie je, presadil sa iný biznis model – je tam herňa. Možno budeme prekvapení, keď kríza čiastočne odoznie, aké biznis modely sa presadia a hlavne akí biznismeni.

Matovič získal vo voľbách relatívne veľa hlasov, Sulík zase relatívne málo. Prvý má čo stratiť, druhý má potenciál rásť. Sulíkov racionálny prístup môže osloviť ľudí, ktorí sa cítia byť obetovaní v mene svätej vojny proti koronavírusu.

Nerobme však z nikoho svätca. Plány Richarda Sulíka, ktoré hovoria o tenkom štáte, sú stále na stole. Medzi nimi napríklad aj privatizácia energetických podnikov. A snaha o vznik tenkého štátu bude mať tiež veľa obetí. Ale to je už iný príbeh.

