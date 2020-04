Online: Ak Čína vedome nechala vírus šíriť sa, bude pykať

Tajila Čína nákazu a tak vedome prispela k rozšíreniu koronavírusu? Ak áno, tak by za to podľa Donalda Trumpa mala niesť následky.

7:30 Americký prezident Donald Trump varoval Čínu pred následkami, ak vedome nezasiahla a nezabránila rozšíreniu koronavírusu do sveta. Vírus sa prvýkrát objavil na prelome roka v čínskom meste Wu-chan a Čína čelí obvineniam, že nákazu spočiatku tajila. Podľa Trumpa je teraz nutné si položiť otázku, či rozšírenie koronavírusu bola „chyba, ktorá sa vymkla kontrole“, alebo či to bol dôsledok vedomého konania. „Ak to bola chyba, nech je, chyby sú chyby. Pokiaľ sú ale za to vedome zodpovední, potom by samozrejme mali niesť následky,“ povedal Trump. Podľa Trumpa boli vzťahy USA a Číny dobré, „dokiaľ (Číňania) nevykonali toto“.

7:19 Počet obetí nákazy v Spojených štátoch vzrástol o 2 394 na 35 443. Oznámilo to americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Potvrdených prípadov nákazy je teraz 690 714, čo je o 29 002 viac ako v predchádzajúcej bilancii. Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorá štatistiky tiež sleduje, aktuálne uvádza, že v USA bolo evidovaných dohromady 694 296 potvrdených prípadov infekcie.

7:00 Vo veľkých európskych krajinách silne zasiahnutých pandémiou sa v sobbotu potvrdil klesajúci trend alebo aspoň stagnácia v počte nových obetí a počtu novo potvrdených prípadov nákazy. Krajiny ako Taliansko a Španielsko, ale aj tvrdo zasiahnutý americký štát New York, sa domnievajú, že vrchol epidémie už majú za sebou. Vážna zostáva situácia zostáva napríklad v Británii alebo v Turecku, ktoré v počte nakazených prekonalo susedný Irán.