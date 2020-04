Naživo: Vláda schválila svoje programové vyhlásenie

„Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. K verejným financiám a štátnemu majetku budeme pristupovať ako dobrí hospodári a nebudeme tolerovať žiadnu korupciu. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú,“ píše sa vo vyhlásení. (Podrobne si o PVV môžete prečítať TU).

Naživo: Brífing premiéra Matoviča po rokovaní vlády.

Za základ označuje vláda v PVV i včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, rovnako ako vzdelanie. Zaväzuje sa vytvoriť atraktívne podnikateľské prostredie tak, aby zamestnanci mali dobrú prácu za férovú mzdu. Pozornosť chce vláda venovať aj chudobným, chorým a slabším.

Najlepšie v histórii Slovenska

Programové vyhlásenie vlády kabinetu Igora Matoviča (OĽaNO) bude najlepším dokumentom, aký kedy exekutíva SR pripravila. Pred nedeľňajším rokovaním vlády, ktorá schválila strategický dokument, to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).

Zopakoval, že z hľadiska ministerstva obrany bude PVV jasným odrazom proeurópskeho, proatlantického smerovania a zároveň transparentnosti a zodpovednosti v rezorte. Vyhlásenie ohľadom obrany konzultoval s koaličnými partnermi, odborníkmi na obranu, zástupcami ministerstva zahraničných vecí i mimovládnym sektorom.

Problematika dvojakého občianstva

„Vláda SR umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu, nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR… Niečo, čo sme sa snažili aj opakovane v minulosti, len akosi nebola dobrá vôľa,“ napísal Matovič na sociálnej sieti, kde sľubuje aj „kopu iných zmien k lepšiemu“.

PVV má byť podľa jeho slov dvakrát rozsiahlejšie oproti tým z minulosti. „Je najambicióznejšie v snahe posunúť Slovensko k lepšiemu,“ doplnil.

Potravinová sebestačnosť

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) uviedol, že PVV z hľadiska jeho rezortu kladie dôležitosť na otázku potravinovej sebestačnosti, v tejto súvislosti i na pomoc začínajúcim, malým i stredným poľnohospodárom.

„Chceme jednoducho viac potravín, ktoré sa na Slovensku vyprodukujú. Napokon, na nevyhnutnosť tohto kroku poukazuje aj súčasná doba,“ upozornil šéf agrorezortu. Na poliach podľa jeho slov nemôžu byť len plodiny, ktoré majú ekonomický benefit, „ale sa z nich nenajeme“.

Nastavenie smeru pre školstvo

V prípade školstva kladie PVV dôraz na zefektívnenie rezortu, siete škôl, zjednotenie financovania a kompetencií. „PVV by malo nastaviť smer, kadiaľ ísť, reálne veci sa budú následne rozpracovávať,“ povedal pred rokovaním vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Gröhling na tlačovke uviedol, že debatoval s Ministrom financií SR Eduardom Hegerom (OĽaNO) o zvyšovaní platov v rezorte školstva. „Nechcem sa zaviazať k žiadnym percentám, ktoré by som nevedel následne splniť. Preto sme sa dohodli, že to zvyšovanie platov bude priamo úmerné k možnostiam štátneho rozpočtu,“ uviedol.

PVV by sa malo podľa premiéra Igora Matoviča opierať aj o koaličnú dohodu, ktorú okrem vedúcich predstaviteľov koaličných strán a hnutí podpísali aj takmer všetci koaliční poslanci. Kabinet musí predstúpiť so schváleným PVV pred poslancov Národnej rady SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.