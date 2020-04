Danko má opäť kandidovať za šéfa SNS

Andrej Danko bude pravdepodobne opäť kandidovať za predsedu SNS. Povedala to podpredsedníčka SNS Eva Smolíková. Ak sa Danko rozhodne kandidovať, má jej podporu. Danko je v súčasnosti stále predsedom strany, a to až do zvolenia nového šéfa. Voliť sa mal na májovom sneme, termín sa pre pandémiu nového koronavírusu presunul na 12. septembra.