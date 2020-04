Naď: Nákup stíhačiek F-16 by sa mal dokončiť, vyplatená miliarda by sa už nevrátila

Nákup amerických stíhačiek F-16 by sa mal dokončiť. Zrušiť by sa ho už totiž neoplatilo, keďže už vyplatená miliarda eur by sa v prípade zrušenia nevrátila. Vyplýva to z vyjadrení ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.