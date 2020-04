Online: V Rusku sa situácia zhoršuje, v Európe pribúda menej obetí

6:50 V Českej republike evidovali v nedeľu ďalších 92 prípadov nákazy koronavírusom, denný prírastok infikovaných tak v krajine klesol štvrtý deň po sebe. Celkový počet nakazených sa podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva zvýšil na 6746, informoval v pondelok ráno Český rozhlas.

6:48 Počet úmrtí na koronavírus v Spojených štátoch sa za posledných 24 hodín zvýšil o takmer 2000 a dosiahol celkovo 40.661. Vyplýva to z nedeľňajších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa, informovala agentúra AFP. Nárast počtu úmrtí o 1997 je o niečo vyšší než 1891 ľudí, ktorí v USA zomreli za predošlých 24 hodín do soboty večera miestneho času.

6:47 Čína zaznamenala v nedeľu 12 ďalších prípadov nákazy koronavírusom, čo je o štyri menej než v sobotu. V krajine zároveň znova neevidovali žiadne úmrtie, oznámila v pondelok Národná zdravotnícka komisia. Informácie priniesli agentúry Reuters a AP. Južná Kórea medzitým hlásila 13 ďalších pacientov s pozitívnymi testami. V krajine už 19. deň po sebe zaznamenali denný nárast o menej než 100 prípadov – a tretí deň s menej než 20 prípadmi -, keď sa počet infikovaných naďalej znižuje v najhoršie zasiahnutom meste Tegu.

6:16 Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo umožnil svadby cez internet. Kým časť ľudí na sociálnych sieťach ústretový krok uvítala, iní spochybňovali záujem o taký obrad, keď sa ho nemôžu zúčastniť rodina a priatelia. Podľa ďalších by mal guvernér dať prednosť pálčivejším témam. New York nie je prvým miestom na svete, ktoré k podobnému kroku pristúpilo. Online svadbu povolili aj Spojené arabské emiráty. Tamojšie ministerstvo spravodlivosti zriadilo špeciálnu webovú stránku, kam môžu nedočkavé páry nahrať potrebné dokumenty. O povolenie na sobáš si online môžu zažiadať aj obyvatelia ďalšieho amerického štátu, centrálneho západného Colorada.

6:00 Čína v nedeľu evidovala 12 nových prípadov nákazy, čo je o štyri menej, než v sobotu. Chorobe covid-19 novo nikto nepodľahol. Osem nakazených si infekciu priviezlo zo zahraničia, čo je o jedného menej, než predchádzajúci deň. Štyria zostávajúci sa nakazili v Číne, tri z prípadov sa potvrdili v severovýchodnej provincii Chej-lung-ťiang, ktorá hraničí s Ruskom.

5:55 V Európe už sa koronavírusom nakazilo vyše milión ľudí a takmer 100 000 mu podľahlo. Bilančné míľniky boli pokorené v dobe, keď sa v najviac zasiahnutých európskych krajinách zvyšujú najmä počty mŕtvych pomalšie ako ešte pred niekoľkými dňami. Naopak, Rusko hlási za deň rekordných 6060 prípadov nákazy. Najhoršie zasiahnutou krajinou na svete zostávajú Spojené štáty so zhruba 40 000 mŕtvymi a viac než 740 000 prípadmi nákazy.