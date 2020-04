Od pondelka platia nové pravidlá pri vstupe na územie Slovenska

Zároveň musia predložiť v dvoch vyhotoveniach aj výsledok negatívneho testu na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 48 hodín. „Ak tieto dve podmienky splnia, nejdú do štátnej karantény, ale do domácej izolácie,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

S účinnosťou od pondelka sa do zoznamu výnimiek z povinnej karantény dostali zdravotnícki pracovníci s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí pracujú v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravskosliezskom a Olomouckom kraji v Českej republike. Podmienkou je potvrdenie od zamestnávateľa a negatívny test na COVID-19, nie starší ako 48 hodín.

Do zoznamu výnimiek z povinnej karantény boli tiež doplnení vodiči nákladnej dopravy, posádky lodnej dopravy či rušňovodiči, ktorí cestujú na územie SR inými spôsobmi dopravy. Predpokladá sa, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu, pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky. Dané skutočnosti majú dokladovať potvrdením od zamestnávateľa. Ďalšiu výnimku dostali osoby, ktoré vstupujú a opúšťajú SR s cieľom liečby vážnych zdravotných stavov, tranzit príslušníkov policajných zborov, prechádzajúcich cez územie SR na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej únii a príslušníci Ozbrojených síl SR a NATO. Výnimka platí aj na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ, navracajúcich sa do domovskej krajiny bez zastavenia.