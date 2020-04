Program na 121 stranách. Sú sľuby vlády reálne?

Minulý týždeň to však s prípravou tohto dokumentu vôbec nebolo ružové. Ešte vo štvrtok sa líder SaS, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík, posťažoval, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) dal pred koaličnými rokovaniami prednosť vystúpeniu v súkromnej televízii. V nedeľu však už obaja vysvetľovali, že na vládnom dokumente pracovali tímy odborníkov a podarilo sa – ani nie hodinu členovia vlády sedeli nad programovým vyhlásením a odsúhlasili ho.

"Materiál, ktorý predkladáme, je plus mínus dvakrát väčší, ako predkladali vlády pred nami,“ pochválil sa premiér. Ešte pred samotným nedeľňajším rokovaním vlády sa na sociálnej sieti pochválil, že tým, ktorí prišli o slovenské štátne občianstvo napríklad vydajom, sa nakoniec slovenské občianstvo vráti.

Prečítajte si kompletné programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča v pdf.

Vládny dokument nakoniec predstavili všetci zástupcovia štvorkoalície. Zhodli sa, že práca bola ťažká, pretože dosiaľ ani jeden kabinet nepripravoval programové vyhlásenie v čase intenzívneho boja s koronavírusovou pandémiou. A dodali, že všetkým sa podarilo do vyhlásenia presadiť priority, s ktorými sa uchádzali o voličov vo februárových parlamentných voľbách. Tak sa vo vyhlásení píše o nájomnom bývaní, povinnej škôlke od troch rokov pre deti z rizikového prostredia, exekučnej amnestii, očiste justície či povinnom skríningu policajných funkcionárov na tzv. detektore lži.

Vláda chce zaviesť pre verejných funkcionárov povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie jeho prírastku v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Má ambíciu zaviesť register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní. Okrem toho mieni založiť nezávislú inštitúciu, ktorá bude sledovať etiku verejných funkcionárov a kontrolovať majetkové priznania. Zmenou by mal prejsť aj prístup k informáciám, pričom "všetko, čo nie je tajné, je verejné“. Majetkovú kontrolu chce zaviesť aj pre starostov, primátorov a županov.

Kabinet sľubuje zákon o loginu, obmedzenie možnosti zlatých padákov, ale aj pravidelné informovanie občanov "prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev“.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa už pustila do očisty justície a tvorí aj jadro časti programového vyhlásenia, ktoré pripravoval jej rezort. Hovorí o reforme Súdnej rady, previerkach majetkových pomerov všetkých sudcov, sledovaní majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov či "previerkach všeobecnej spoľahlivosti u tých sudcov, ktorých majetkové preverenie zanechalo u členov Súdnej rady dôvodné pochybnosti o legálnom nadobudnutí sledovaného majetku“. Reforma zloženia Ústavného súdu by mala predísť situácii, keď parlament jednoducho nebol schopný zvoliť kandidátov na ústavných sudcov. Na druhej strane, Ústavný súd zrejme príde o možnosť udeliť alebo neudeliť súhlas na vzatie sudcu alebo generálneho prokurátora do väzby. Zaviesť sa má aj pravidlo, že všeobecní sudcovia pôjdu do dôchodku v 65 a ústavní v 70 rokoch.

VIDEO: Tlačová beseda po schválení programového vyhlásenia vlády.

Exekučná amnestia, s ktorou išlo do volieb hnutie Sme rodina, sa tiež dostala do programového vyhlásenia vlády. Takže rezort spravodlivosti bude prehodnocovať nielen osobné bankroty, pričom chce zúžiť priestor pre podvodníkov, ale aj "presadí, aby sa dlhy fyzických osôb voči verejnoprávnym inštitúciám vymáhané v exekúcii stali nevymáhateľnými, ak dlžník zaplatí ich určenú časť“.

Novinkou bude zrejme Úrad pre národnostné menšiny, ktorého zriadenie vláda zváži. Zaviazala sa však prijať zákon o postavení národnostných menšín ako jeden z prostriedkov na spomalenie ich asimilácie.

Vláda chce zvýšiť dôveryhodnosť polície, a preto mieni zaviesť pravidlo, aby policajný prezident a osoby v najvyšších riadiacich funkciách boli podrobné tzv. detektoru lži. Nielen pred nástupom, resp. pri uchádzaní sa o funkciu, ale pravidelne minimálne raz do roka.

Zaviesť by sa malo aj pravidlo, že ten, kto nahlási korupciu, dostane odmenu vo výške päťdesiatich percent z výšky úplatku. Podobný princíp by sa mal uplatňovať aj pri boji s daňovými podvodmi.

Jedna poisťovňa?

Okrem zvládnutia súčasnej pandémie COVID-19 sa vláda bude snažiť vyriešiť dlhodobé problémy rezortu a do roku 2030 nastaviť funkčný zdravotný systém. Vláda sa bude najbližšie štyri roky zameriavať na zlepšenie manažmentu pacienta a tým aj na väčšie sprístupnenie zdravotnej starostlivosti. Ľudí chce v prvom rade motivovať k zdravému životnému štýlu. Nemocnice aj ambulancie majú v čo najväčšej miere prejsť na elektronizáciu a využívanie portálu e-zdravia.

„Vláda zabezpečí, aby zdravotné poisťovne umožnili ľuďom pohodlne a bezplatne sa objednať k svojmu lekárovi na jednotnom telefónnom čísle či webe,“ konkretizuje vyhlásenie.

Snahou vládnych strán je zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotníkov tak, aby v rezorte zostali. „Vláda zvýši právomoci zdravotných sestier tak, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov,“ naznačilo programové vyhlásenie. Sestrám by tiež mali výrazne narásť platy, aby sa dostali na úroveň 110 percent priemernej mzdy v hospodárstve. Vláda posilní kompetencie aj farmaceutov v lekárňach.

V pláne je tiež reforma vzdelávania zdravotníkov a snaha dostať ich zo zahraničia domov. Lekárske fakulty by mali prijímať omnoho viac študentov.

Do konca volebného obdobia vláda navrhne postaviť dve regionálne nemocnice. Bude tiež presadzovať, aby bola do piatich rokov vybudovaná koncová univerzitná nemocnica v Bratislave na Rázsochách.

Reforma sa dotkne aj zdravotného poistenia. Poisťovne by sa mali viac zúčastňovať na zdravotnej politike štátu. Vláda zároveň nevylúčila, že ak sa aj napriek zmenám ukáže, že súčasný systém zdravotných poisťovní neprináša hodnotu pre pacienta, zváži zavedenie jednej zdravotnej poisťovne.

Nájomné byty, povinný II. pilier

Nájomné byty sa majú na Slovensku stavať tak ako v Rakúsku. Vzniknúť má aj centralizovaný stavebný úrad pod rezortom dopravy, ktorý by riešil len a len nájomné byty. Hovorí o tom programové vyhlásenie vlády. To síce nespomína, koľko bytov by mohlo ročne pribudnúť, no okrem výstavby hovorí aj o rekonštrukcii štátnych budov. Aj z nich má byť nájomné bývanie.

"Vláda pripraví a vyhodnotí všetky dostupné možnosti financovania mimo rozpočtu verejnej správy,“ tvrdí vládny program. A to prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iného subjektu. V materiáli sa konkrétne spomína aj financovanie cez "model podľa vzoru spoločnosti Asfinag“. Ide o rakúsku štátnu diaľničnú spoločnosť, cez ktorú krajina stavala diaľnice. Práve so zástupcami Asfinagu sa nová vláda stretla na pôde Národnej banky Slovenska ešte začiatkom marca. Stretnutie inicioval šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Okolo nájomných bytov by mal takzvaný "multifamily investičný sektor“, tvrdí vláda v programovom vyhlásení. O čo však presne ide, nešpecifikuje.

"Vláda zavedie automatický vstup do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou participácie len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec aktívne rozhodne,“ píše sa v nedeľu predstavenom programovom vyhlásení vlády. Každý mladý človek sa tak po nástupe do zamestnania automaticky ocitne v systéme súkromných dôchodkov. Následne môže podať žiadosť o vystúpenie z II. piliera.

Koniec regulovaných cien energií

V dôchodkovom systéme sa plánuje zvýšiť udržateľnosť. Pravdepodobne tak bude v hre spustenie automatického zvyšovania veku odchodu do penzie. Aj keď táto zmena nie je v programovom vyhlásení doslovne spomenutá, podľa ekonómov práve na tom stojí a padá udržateľnosť systému.

Po novom by mali skončiť aj regulované ceny energií. Rozhodovať tak má konkurencia medzi energetickými firmami. Pod drobnohľad vlády sa podľa programového vyhlásenia dostane aj dostavba Mochoviec. "Vláda preverí doterajší proces výstavby rozostavaného 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, zasadí sa o vyvodenie zodpovednosti za meškanie a vysoké náklady,“ píše sa v programovom vyhlásení.