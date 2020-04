TIS: Vláda chce dostať SR v transparentnosti na čelo V4. Je to ambiciózne

Podľa slovenskej pobočky mimovládnej organizácie to je reálne, hoci cieľ je ambiciózny. Ako ale zároveň uviedla Transparency International Slovensko (TIS) na sociálnej sieti, pre Slovensko je „v dnešnej korupčnej mizérii primeraný”.

Aktuálne je Slovensko vo svetovom indexe na 59. priečke. Súčasný záväzok vlády by teda znamenal posun na 39. miesto. „Za minulé volebné obdobie sme sa zosunuli dole o päť miest,” pripomína TIS.

Mimovládka ocenila niekoľko sľubov, ktoré obsahuje rozsiahle programové vyhlásenie vlády. Medzi nimi napríklad záväzok rozšíriť právo verejnosti na informácie pri kontrole štátnych firiem, výberových konaní na štátne funkcie a pri samosprávach. Dôležitým je podľa TIS aj sľub posilniť vlastné protikorupčné zložky štátu. „Kontrolné orgány (NKÚ, ÚVO) by mali dostať viac právomocí a tiež sprofesionalizovať by sa mal výber a etický dozor štátnych zamestnancov celkovo,” menuje plány vlády TIS.

Podľa programového vyhlásenia by mala aj prokuratúra povinnosť zverejňovať svoje výkonnostné štatistiky a výber nových prokurátorov by sa mal dostať na vyššiu úroveň, tak ako pri sudcoch. Transparency to považuje za pozitívne. Víta tiež dôraz kabinetu na efektívnosť vo všetkých oblastiach a minimalizovanie byrokracie. „Húština predpisov a nezmyselných projektov idú ruka v ruke s korupciou, preto bojovať s jedným bez druhého naozaj nejde. Bojovať s korupciou len s dôrazom na jej vyšetrovanie a súdenie bude vždy neúčinná stratégia,” komentuje mimovládka.

Veľké očakávania nemá TIS v súvislosti so sľubmi vlády o lepšej kontrole majetkových priznaní verejných funkcionárov, zhabaní majetku korupčníkov, zavedení hmotnej zodpovednosti alebo regulácie lobingu. Podľa nej ide o tradičné protikorupčné opatrenia, ktoré reálne znejú lepšie ako v skutočnosti fungujú. Otvorene kritizuje, že v programe nie je žiadna zmienka o oprave pravidiel financovania volieb, „ktoré aj posledné voľby ukázali ako nedostatočné”.