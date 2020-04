Prieskum: OĽaNO výrazne na čele pred Smerom, Sulík s Kollárom rastú

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v polovici apríla, zvíťazilo by v nich hnutie OĽaNO so ziskom 29,9 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer s 18,3 percenta hlasov a na treťom mieste by sa umiestnilo hnutie Sme rodina s výsledkom desiatich percent hlasov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 14. až 17. apríla na vzorke 1000 respondentov realizovala agentúra AKO pre denník Nový Čas.

Ako štvrtá v poradí by skončila strana SaS, ktorú by volilo 9,7 percenta respondentov. Ďalej by nasledovali strany a hnutia Progresívne Slovensko (6,5 percenta), ĽSNS (6,4 percenta), MKÖ-MKS (4,4 percenta), KDH (3,7 percenta), Za ľudí (tri percentá), Dobrá voľba a SNS by mali zhodne po 2,2 percenta hlasov, Vlasť (1,9 percenta), Spolu (0,9 percenta) a Most-Híd (0,6 percenta).

V prepočte na mandáty by sa z kandidátky OĽaNO dostalo do parlamentu 56 nominantov, Smer by mal 34 poslancov a Sme rodina i SaS zhodne po 18. Progresívne Slovensko a ĽSNS by obsadili v Národnej rade SR zhodne po 12 kresiel.