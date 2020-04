Baránek: Vládny program neodzrkadľuje chaos koronavírusu

Vláda na 121 stranách prezentuje svoje plány na najbližšie štyri roky, ktoré predstaví v pondelok v parlamente. „Je to až príliš ambiciózne. Pripadá mi to ako súčet plánov jednotlivých koaličných strán. Keby sa podarilo naplniť ho so všetkým tak, ako je napísaný, veľmi by som sa tešil. Ale len veľmi málo ten vládny program odzrkadľuje chaos, ktorý spôsobila koronakríza,“ hodnotí politický analytik Ján Baránek.

Ako program hodnotíte?

Zatiaľ nebol čas na jeho podrobné preštudovanie. Po zbežnom prejdení môžem povedať, že je to hlavne veľmi dlhé a je tam toho veľa. Nehovorím to len kvôli tomu, aby som si ja robil alibi, ale kvôli poslancom, ktorí o tom majú hlasovať. Ani oni nebudú mať dosť času, aby si to celé prešli a mohli o tom zodpovedne hlasovať.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) označil programové vyhlásenie vlády najmä za ambiciózne. Aký prívlastok by ste mu dali vy?

Je to až príliš ambiciózne. Pripadá mi to ako súčet plánov jednotlivých koaličných strán. Je tam všeličo, ale jednu zo svojich najdôležitejších vízií tam Matovič nedostal – priamu demokraciu a zníženie kvóra na platnosť referenda. Na túto otázku Matovič rezignoval.

Do akej miery je tento vládny program realistický?

Keby sa podarilo naplniť ho so všetkým tak, ako je napísaný, veľmi by som sa tešil. Ale len veľmi málo ten vládny program odzrkadľuje chaos, ktorý spôsobila koronakríza. Je to vládny program, ktorý ako keby bol písaný ešte vo februári pred pandémiou. Jednoznačne mi tam chýba väčšie zahrnutie problémov, ktoré nás čakajú.

Čo ešte vám vo vládnom programe chýba?

V zdravotníctve mi chýba celková vízia reformy, ktorá by odrážala aj svet po pandémii. V školstve zasa prehodnotenie normatívu na žiaka a jasný záväzok zrušenia málo kvalitných vysokých škôl. Je tam veľmi chabá jednovetná zmienka o zmene volebného zákona a zrušenie jedného volebného obvodu, ktorý by umožnil väčšie zastúpenie ľudí z jednotlivých regiónov. K tomu však aj tak nedôjde, to by musel Matovič preformátovať svoju stranu. Z poľnohospodárstva mi najviac chýba podpora adaptačných procesov na zmenu klímy. Adaptácia ekonomiky a poľnohospodárstva mala byť jednou z prvých kapitol. Keby bola taká možnosť, navrhol by som koaličnú dohodu na tom, aby sa programové vyhlásenie vlády po pol roku otvorilo a doplnilo o veci, o ktorých teraz ani nevieme, pretože celkové dôsledky krízy z koronavírusu dnes nemôže poznať nikto.

Je tam niečo, čo vás vyslovene vyrušilo?

Vyrušujú ma často dosť vágne formulácie niektorých ambicióznych programových bodov. Veľa vecí chce vláda len zvážiť, zaoberať sa, otvoriť diskusiu, skúsiť – a nie zaviesť.

Čo vás tam, naopak, potešilo?

Sú tam veci, ktoré ma zaujali. Konečne sme sa dočkali aspoň predsavzatia prípravy zákona o lobingu. Je to jeden z nástrojov na obmedzovanie korupcie. Pozitívne vnímam aj obmedzenie zlatých padákov pre odchádzajúcich manažérov štátnych firiem, zriadenie Najvyššieho správneho súdu a mnohé ďalšie dlho diskutované zmeny. Aj napriek obavám ma pozitívne prekvapil dosť odvážny cieľ spomalenia asimilácie menšín, či už ide o Maďarov, Rusínov, či karpatských Nemcov. Celá kapitola spravodlivosti je dobre rozpracovaná a konkrétna. Je tam ešte veľa ďalších dobrých opatrení, ale nedajú sa spomenúť všetky.

Musíme sa v súvislosti s koronavírusom pripraviť na väčšiu zhovievavosť voči vláde a jej schopnosti plniť vlastný program?

Treba síce zhovievavosť, ale hlavne treba od vlády striktne vyžadovať rýchlosť pri pomoci zamestnancom a podnikateľom. To, ako to prebieha doteraz, je cesta ku krachu a totálne zlyhanie.

Čo bude pre vládu kľúčové presadiť čo najskôr?

Určite celá kapitola o právnom štáte a boji proti korupcii – plus ad hoc opatrenia kvôli koronakríze. Ale aj ďalšie témy, ktoré rezonujú už dlhšie, teda zdravotníctvo aj s prihliadnutím na nové výzvy, vzdelávanie, infraštruktúra a potravinová sebestačnosť. To sú najdôležitejšie oblasti. Z toho, čo tam nie je, by som ale ešte raz spomenul čo najrýchlejší prísun hotovosti ľuďom, ktorí nemôžu pracovať a podnikať a helikoptérové peniaze pre časť obyvateľstva.