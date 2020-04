Greenpeace: PVV neobsahuje konkrétne ciele na ochranu klímy

Programové vyhlásenie vlády neobsahuje konkrétne kroky na ochranu klímy. Uviedla to organizácia Greenpeace Slovensko v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa Patrícia Brandysová. Greenpeace preto považuje programové vyhlásenie za nedostatočné.

Podľa organizácie vyhlásenie poskytuje chvályhodnú víziu environmentálneho smerovania Slovenska, no chýbajú v ňom konkrétnejšie zmienky o cieľoch v oblasti ochrany klímy a spôsoby, ako ich dosiahnuť. Čo môže ohroziť presadenie ambicióznej klimatickej politiky, ktorá je nevyhnutná na odvrátenie najhorších dopadov klimatickej krízy a straty biodiverzity.

„Vítame návrhy, ako je revízia Nízkouhlíkovej stratégie, prijatie zákona o zmene klímy, zrušenie dotácií do fosílnych palív alebo potvrdenie ukončenia výroby elektriny z uhlia. Avšak programové vyhlásenie by malo jasne zadať priebežné ciele, ktoré chce vláda v tomto období naplniť. Prekvapilo nás, že opatrenia na dosiahnutie ambicióznych klimatických cieľov, ktoré pred voľbami podporili až tri koaličné strany, sa do výsledného návrhu nedostali,” povedala programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Hnutia OĽaNO, Sme rodina a strana Za ľudí sa pred voľbami zaviazali k opatreniam na dosiahnutie klimatickým cieľov – podporiť cieľ zníženia emisií v krajinách Európskej únie o 65 percent do roku 2030, vypracovať záväzný plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040 a začať transformáciu slovenskej energetiky s cieľom dosiahnuť stopercentnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2050.

Dôsledkov klimatickej krízy môže byť v budúcnosti viac

Podľa Greenpeace vláda doposiaľ ukázala veľké odhodlanie v boji s krízou spôsobenou koronavírusom. Je nevyhnutné, aby podobné odhodlanie preukázala aj pri riešení klimatickej krízy a straty biodiverzity. Dôsledky klimatickej krízy pociťujeme podľa aktivistov už dnes v podobe sucha, ktoré sužuje Slovensko. Organizácia varuje, že dôsledkov klimatickej krízy môže byť v budúcnosti viac.

„Ambiciózna klimatická politika podporená konkrétnymi cieľmi a plánom na ich dosiahnutie je pre udržateľnú budúcnosť Slovenska nemenej dôležitá ako riešenie krízy s koronavírusom. Veríme, že sa pri riešení systémových návrhov a opatrení stretneme s rovnakým postojom, aké preukázali strany pred voľbami a aký preukázal minister životného prostredia Ján Budaj minulý týždeň, keď podporil iniciatívu za zelenú obnovu,” dodala Juríková.

Organizácia Greenpeace Slovensko je súčasťou celosvetovej organizácie Greenpeace. Tá vznikla v roku 1969 v kanadskom Vancouveri, sídli v Amsterdame. Hlavnou náplňou organizácie je snaha o celosvetovú ochranu vody, pôdy, ovzdušia a živočíšnych a rastlinných druhov. Greenpeace často organizuje protestné akcie, ktorými sa snaží poukázať na konkrétne problémy v oblasti ochrany prírody a apelovať na vlády jednotlivých krajín a medzinárodné či celosvetové spoločenstvá krajín, aby nachádzali konkrétne riešenia.