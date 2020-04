Online: Trump sa chystá pre vírus zastaviť imigráciu do USA

6:44 Čína zrejme neoznamuje ostatným krajinám všetky informácie, ktoré má o koronavíruse, pretože chce ako prvá vyrobiť vakcínu proti chorobe covid-19 a zarobiť na jej predaji ďalším štátom. V televízii Fox News to vyhlásil poradca Bieleho domu Peter Navarro. Valné zhromaždenie OSN v pondelok jednomyseľne schválilo rezolúciu, v ktorej žiada rovnaký prístup všetkých krajín k akejkoľvek budúcej vakcíne na koronavírus. Na chorobu covid-19 v súčasnej chvíli neexistuje účinný liek. Nákaza si po celom svete vyžiadala vyše 170 000 úmrtí, koronavírus sa preukázal už u 2,47 milióna osôb.

6:25 V súčasnosti sa nedá presne určiť, odkiaľ pochádza koronavírus. Ochranné opatrenia je nutné uvoľňovať len postupne, inak hrozí ďalší rozvoj nákazy. Ľudia si preto musia zvyknúť na nový spôsob života, aby mohla spoločnosť fungovať, kým nebude objavená vakcína. Vyhlásil to regionálny riaditeľ WHO pre západné Tichomorie Takeši Kasai. Dostupné dôkazy však podľa Kasaia poukazujú na to, že sa nákaza preniesla na človeka zo zvierat. Donald Trump minulý týždeň vyhlásil, že sa jeho vláda snaží zistiť, či vírus nevzišiel z laboratória v čínskom meste Wu-Chan.

6:00 Americký prezident Donald Trump na twitteri uviedol, že sa chystá podpísať exekutívny príkaz, ktorým chce dočasne pozastaviť imigráciu do Spojených štátov. „Vo svetle útokov neviditeľného nepriateľa, rovnako ako nutnosti ochrániť zamestnanie našich SKVELÝCH amerických občanov, podpíšem exekutívne príkaz, ktorý dočasne pozastaví imigráciu do Spojených štátov,“ napísal Trump. Neuviedol, akých imigračných programov sa bude zákaz týkať, ani ako dlho by mal trvať. Trump opakovane chváli zákaz vstupu do krajiny pre cestujúcich z Európy a Číny, ktorý vyhlásil a ktoré podľa neho pomohol spomaliť šírenie vírusu v USA. Spojené štáty evidujú viac ako 42 000 úmrtí spájaných s chorobou covid-19 a takmer 787 000 nakazených.