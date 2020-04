Šándor: Matovičova nedôvera v políciu je brutálna

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa vrátil k svojej starej záľube. Tentoraz však detektorom lži nechce testovať morálnu spoľahlivosť svojich spolustraníkov, ale vedenie polície. Vláda sa k tomu dokonca zaviazala v programovom vyhlásení. „To je veľmi šokujúce a varovné. Je to jednoducho signál, ktorý hovorí, že slovenská polícia je prelezená všetkým zlým. Príde mi to pomätené a nešťastné,“ hovorí bezpečnostný analytik a bývalý náčelník českej Vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor.

VIDEO: Andor Šándor: Detektor lži? To je brutálne opatrenie.

Policajný prezident a vrcholoví predstavitelia Policajného zboru a policajnej inšpekcie budú pri prijímaní na vysoké riadiace funkcie podrobení skríningovému vyšetreniu, tzv. detektoru lži. Podľa programového vyhlásenia vlády budú takéto vyšetrenie musieť absolvovať minimálne jedenkrát ročne. Ako vnímate tento návrh?

Podrobovať každý rok vysokých funkcionárov polície detektoru lži sa mi zdá veľmi excesívne a brutálne vyjadrenie nedôvery slovenskej polícii. Ak toto vláda naozaj chce, musí mať neuveriteľnú nedôveru v Policajný zbor. To je šokujúce a varovné. Je to signál, že slovenská polícia je prelezená všetkým zlým. Príde mi to pomätené a nešťastné. Mám z toho zlý pocit, v takejto atmosfére by som nechcel byť na Slovensku policajtom.

Viete o podobnom prípade v inej rozvinutej krajine?

Nie, aj keď to neznamená, že to tak nikde inde nie je. Dať to do programového vyhlásenia vlády mi naozaj príde ako silný moment pre všetkých, ktorí politiku na Slovensku sledujú. Osobne mám pocit, že kroky slovenského premiéra sú minimálne nešťastné a nevykazujú, že nová vláda je vedená skutočne v prospech celej veci. Treba počkať aj na reakciu slovenskej bezpečnostnej komunity vrátane samotných policajtov.

V spravodajských službách sa detektor lži používa relatívne bežne, akú s ním máte osobnú skúsenosť?

Spomenul by som dávnu cestu do USA, kde sme sa po revolúcii šli bližšie oboznámiť s problematikou detektora lži. Dostali sme tam jasné odporúčanie, že pokiaľ to nepovažujeme za nutné, mali by sme si to radšej rozmyslieť. My sme to nakoniec v službe zaviedli. Nemalo to vtedy ešte právnu oporu, ale bolo možné využiť to pri bezpečnostných previerkach ľudí, ktorí mali vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti záznamy o činnosti, ale bez ďalšieho obsahu. Dali sme im preto možnosť preukázať s pomocou detektora lži, že vedenie ich zväzku bolo klamlivé a nie je dôvod ich pre minulé pôsobenie zbaviť výkonu funkcie.

Aký máte teda postoj k používaniu detektora lži?

Apriori proti detektoru lži nie som, ale musí byť používaný skutočne tak, aby sa to nestalo len nejakým nástrojom zlovôle tých, ktorí to používajú. Bol by som opatrný pri jeho používaní.

Do akej miery sú vôbec výsledky spoľahlivé?

Problematické je, že chcú detektor používať na odhalenie korupcie. Tá sa však na detektore preukazuje veľmi ťažko. Korupcia zvyčajne prebieha medzi dvoma ľuďmi a veľmi skryte. Nakalibrovanie detektora tak, aby vzruchy testovaného človeka naozaj preukázali, či klame, alebo nie, je veľmi ťažké. Musíte vytvoriť pomerne dlhý príbeh, ktorého sa testovaný svojimi odpoveďami musí zúčastniť. Ľudia, ktorí príbeh detektoru zostavujú, musia byť veľmi skúsení. Inak dosiahnete výsledok, ktorý nemusí vôbec nič znamenať. Test vyhodnocuje s istým záverom odborník, ktorý ho aj nastavil. Ten záver toho môže indikovať viac a nemusí byť úplne jasný.