Poslanci dnes začnú rokovať o programovom vyhlásení vlády

Poslankyňa za koaličnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Cigániková sa vyjadrila, že programové vyhlásenie vlády nepodporí. Členovia zákonodarného orgánu dnes budú voliť aj členov Súdnej rady SR a predsedu štátnej volebnej komisie.

Matovič drží palce Sulíkovi

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) drží palce predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi, aby si určité veci v SaS skonsolidoval čím skôr. Vyhlásil to v reakcii na informáciu, že Jana Cigániková neplánuje podporiť PVV, ale napríklad aj na odkazy na sociálnych sieťach.

„Držím palce Richardovi Sulíkovi, aby nastavil mód fungovania v rámci svojej strany, či aj poslaneckého klubu alebo aj mimo neho. Aby bolo čo najmenej odkazov cez facebook, čo najmenej otvorených listov, kde sa podpíše štátny tajomník za tú konkrétnu stranu a vyzýva svoju vlastnú vládu. Myslím si, že to by sme si do budúcna robiť nemali,“ skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii pred parlamentom. Premiér zároveň dodal, že tlaky záujmových skupín rozobrať jednotlivé poslanecké kluby sú obrovské.

Cigániková, ktorá je predsedníčkou parlamentného zdravotníckeho výboru uviedla, že na výbore nepodporila odporúčanie schváliť PVV, pretože má výhrady voči unitárnemu systému zdravotných poisťovní.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová uviedla, že zvyšných 12 poslancov za SaS jednoznačne podporí programové vyhlásenie vlády. Postoj Cigánikovej ju mrzí. Z rozhodnutia Cigánikovej je prekvapený aj štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). „Možno to ešte pani poslankyňa do hlasovania prehodnotí,“ doplnil Klus.

Programové vyhlásenie

Vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje zabezpečiť kvalitné vzdelanie, základom má byť včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť. Sľubuje tiež rovnosť pred zákonom a skutky, na základe ktorých sa zvýši dôvera ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú.

Osobitnú pozornosť chce venovať chudobným, chorým a slabším. Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) tiež plánuje zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska a nastaviť spravodlivý systém podpory poľnohospodárov.

„Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového konania. Zmysluplnou informatizáciou premeníme Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu. Efektívnym využívaním fondov Európskej únie znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch," píše vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Poslanci parlamentu budú na svojom dnešnom rokovaní rozhodovať aj o návrhu rezortu školstva, ktorého cieľom je umožniť vykonať štátnu skúšku, rigoróznu skúšku či obhajobu habilitačnej práce na vysokých školách online spôsobom.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) na rokovanie parlamentu predložila návrh zákona, ktorý má vytvoriť právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia pandémie. Oba zákony sa momentálne nachádzajú v druhom čítaní. Parlament ich prerokováva v skrátenom legislatívnom konaní.

Členovia zákonodarného orgánu budú dnes voliť aj členov Súdnej rady a predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Predsedu komisie volí NR SR v tajných voľbách zo všetkých členov komisie.

Opakovane sa bude voliť aj predseda parlamentného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. V predchádzajúcich štyroch voľbách neuspel líder opozičnej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba.