Krajčí: S Cigánikovou som rokoval do polnoci, zvýšeným hlasom presadzovala svoje

Poslankyňa Jana Cigániková (SaS) odmieta podporiť programové vyhlásenie vlády, prekážkou má byť tzv. unitárny systém zdravotného poistenia. Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) s tým súhlasili všetci koaliční partneri. Šéf rezortu zdravotníctva odmieta, že by zavedením unitárneho systému prišlo k vyvlastňovaniu súkromných poisťovní. „My chceme, aby to čo si platí občan spravoval štát. A súkromný sektor by ponúkal len zdravotné pripoistenie, teda nadštandardné služby,“ vysvetlil Krajčí. Pozrite si video TV Pravda, v ktorom minister objasňuje aj situáciu s tzv. rýchlotestami.