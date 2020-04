Online: Trump zavrel dvere imigrantom, EÚ hľadá peniaze na reštart

6:01 Zložitá debata s otvoreným koncom čaká líídrov krajín Európskej únie, ktorí budú na diaľku preberať budúcu spoločnú pomoc ekonomikám ochromeným pandémiou. Lídri sú rozdelení v pohľade na to, koľko peňazí by EÚ mala dať dokopy a ako ich štátom poskytovať. Predseda Charles Michel by po už štvrtom videosummite rád získal jasnejšiu predstavu o parametroch fondu oživenia, ktorého návrhom by vo štvrtok mali politickí vodcovia poveriť Európsku komisiu.

Komisia orientačne hovorí približne o jednom bilióne eur a tvrdí, že fond by mal byť úzko spätý s budúcim sedemročným rozpočtom. Najhoršie zasiahnuté krajiny ako Taliansko či Španielsko sa snažia, aby objem pomôcť bol čo najštedrejší a mal v ideálnom prípade formu priamych grantov. Na druhej strane stoja štáty ako Nemecko či Holandsko, ktoré pre obavy z veľkého spoločného dlhu EÚ chcú, aby vlády dostávali z Bruselu úvery, ktoré by museli splatiť.

6:00 Americký prezident Donald Trump podpísal exekutívne nariadenie, ktoré dočasne zastavuje prisťahovalectvo do Spojených štátov. „To zabezpečí, že nezamestnaní Američania budú prví na rade, čo sa týka pracovných miest, keď sa naša ekonomika znovu otvorí,“ vysvetlil Trump. Obmedzenie platí 60 dní a prezident povedal, že počas tejto doby ho môže predĺžiť alebo zmeniť. Trump už skôr uviedol, že nariadenie sa bude vzťahovať na tých, ktorí sa v Spojených štátoch uchádzajú o trvalý pobyt, teda o takzvanú zelenú kartu. Nariadenie sa nevzťahuje na žiadateľov o prechodné víza, ako sú napríklad pracovníci na farmách. Netýka sa ani lekárov, zdravotných sestier a ďalších ľudí, ktorí by sa mohli podieľať na nevyhnutných prácach súvisiacich s koronavírusom.