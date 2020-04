Seniori sa hnevajú. Dve hodiny na nákupy sú málo

Po novom totiž môžu seniori nakupovať iba od 9. do 11. hodiny. Noviny si kúpil v trafike, tam obmedzenie neplatí. „Popoludní ma zase nepustili do predajne s odevmi. Prísť vraj môžem iba od deviatej do jedenástej,“ pokračoval.

Takých ako on sú státisíce. Všetkých penzistov je na Slovensku vyše 1 400 000, iba starobných dôchodcov je takmer 1,1 milióna. To je zhuba pätina zo všetkých obyvateľov krajiny.

Na nákupy v obchodoch majú ľudia nad 65 rokov podľa najnovšieho opatrenia hlavného hygienika Jána Mikasa vyhradené iba po dve hodiny denne a iba v pracovných dňoch. Pôvodne to bolo o hodinu viac a starší ľudia mohli nakupovať aj v sobotu. Teraz si už v tomto čase nenakúpia. Výnimku by mali mať len v lekárňach, optikách a na pumpách. Nariadenie prišlo v čase, keď sa prísne opatrenia proti šíreniu pandémie uvoľňujú u nás i v okolitých státoch.

Súhlasíte s nariadením, ktoré seniorom zakázalo nákupy okrem dvoch hodín v pracovnom týždni? áno nie neviem Zobraziť výsledky ankety nie 55,6% áno 42,6% neviem 1,8%

Mnohí sú šokovaní

Do redakcie sa nám ozvali stovky šokovaných ľudí. Naše čitateľky a čitateľov, a nie sú to len seniori, vyhradené hodiny na nákup hnevajú. „Nech dajú pokoj ľuďom, ktorí sa dokážu o seba postarať. Nákupy v potravinách nech sú obmedzené, ale ostatné obchody by mali byť aj pre seniorov prístupné hocikedy,“ dodal rozhorčene jeden z nich.

Čitateľka z Trnavy upozornila na inú skúsenosť. O pol desiatej pred jej očami vyhodili z lekárne matku s dieťaťom, s tým, že v tom čase môžu nakupovať iba seniori nad 65 rokov. Ju zasa odmietli obslúžiť v potravinách, pretože prišla pred deviatou. „Čo im šibe? Robia z nás ľudí druhej kategórie?“ pýta sa. V predajni novín ju predavačka slušne upozornila, že sa nebude vystavovať pokute, ak by jej predala časopis po 11. hodine. „A potom som sa ako diabetička zastavila v stánku s občerstvením. Predávala v ňom pani okolo sedemdesiatky, ale obslúžila ma, hoci mala na okienku lístok, že pre seniorov sú vyhradené hodiny od 9. do 11.,“ dodala.

Podľa nariadenia hlavného hygienika, ktoré avizoval v utorok večer a platiť začalo v stredu 22. apríla od 6. hodiny ráno, sa „nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9. do 11. hodiny vstup iba osobám nad 65 rokov“ do prevádzok predajní potravín a nápojov, drogérií, lekární, predajní novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá… „V inom čase je osobám na 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať,“ píše sa v nariadení.

„Zavolala som na úrad regionálneho zdravotníctva, kde mi vysvetlili, že nakupovať môžeme iba od pondelka do piatka vo vyhradených časoch a v sobotu nemôžeme ísť do obchodu,“ v hlase ďalšej čitateľky bolo cítiť nielen zlosť, ale aj slzy.

Úrad: Chránime najzraniteľnejších

Úrad verejného zdravotníctva vidí dané opatrenia ako spôsob ochrany najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva. Ich dodržiavanie by malo byť v ich záujme. „Ochorenie COVID-19 môže seniorom spôsobiť vážne, život ohrozujúce stavy až úmrtia,“ vysvetľuje hovorkyňa úradu Daša Račková. „V pondelok až piatok od 9. do 11. hodiny. V nedeľu je sanitárny deň – obchody sú zatvorené. V sobotu pre seniorov nie je vyhradený čas na nákupy,“ dodala.

Donášku od miest či obcí, prípadne iné alternatívy odporúča využiť aj predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky. „Nemôžeme robiť ústupkovú politiku, toto nie je sranda. Potom by sme mohli zrušiť všetko a nedodržiavať žiadne opatrenia,“ myslí si Lipiansky. Aj podľa neho ide o opatrenia v prospech seniorov. „Uvidíme. Je to len prvý deň. Aj v Čechách sa to začalo chaoticky a dnes to už berie každý automaticky,“ do­dal.

Miloš Nemeček z občianskeho združenia Bagar a jeden z organizátorov súťaže Senior Friendly problém s nakupovaním vo vyhradenom čase nemá. Nepozdáva sa mu však úplný zákaz nakupovania v sobotu.

Obmedzovanie ľudských práv

Aktivista z Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher zavedenie opatrenia v čase núdze chápe. Pripomenul však, že všetky opatrenia, ktoré momentálne platia, sú obmedzovaním a zásahom do ľudských práv, hoci majú svoje odôvodnenie. „Budú platiť len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Za iných okolností by určenie nákupných hodín pre seniorov bola diskriminácia na základe veku a bolo by to neakceptovateľné. Teraz však vieme, že dôchodcovia sú najohrozenejšou skupinou a majú vysokú úmrtnosť. Opatrenia však musia byť proporčné,“ upozornil Weisenbacher. Vylúčenie víkendu pre seniorov preto považuje za zvláštne. „Osobne by som to považoval za proporčné opatrenie, keby tam nebol vydelený víkend. Mohlo tiež platiť obmedzenie, napríklad hodina na nákup pre seniorov v sobotu. Neviem, z čoho to vychádza, a mám dojem, že opatrenie nevychádza z niečoho reálneho podloženého,“ do­dal.

Dlhoroční čitatelia Pravdy z Bratislavy zasa upozorňujú, že nie vždy sa dá stihnúť nákup vo vymedzenom čase. Zhodli sa na tom viacerí, keď zažili takmer rovnaké situácie. Návštevu lekára skončili po jedenástej a v obchode si nemohli kúpiť ani len vodu na pitie, aby vydržali cestu od lekára domov. „A stáť v rade pred poštou v budove, kde je aj predajňa s potravinami, možno? Stáli sme na chodbe vo dvoch radoch – jeden na poštu, druhý do obchodu. Toto je v poriadku? Ale ísť na nákup v sobotu už nie?“ pýta sa naša čitateľka z Nového Mesta.

„Necítim sa už v tejto krajine slobodný,“ povedal na záver telefonátu 79-ročný muž z Fiľakova. Žije v obytnom dome, ktorého obyvatelia tiež zostarli. Na nákupy chodí aj svojim susedom a bojí sa, že nebude stíhať. „Správam sa disciplinovane, prečo ma teda idú trestať?“ položil otázku smerom k súčasnej vláde.

Pravidlo bez výnimky

Veľkou skupinou sťažovateľov na nové opatrenie sú pracujúci dôchodcovia, medzi nimi aj veľa lekárov, ktorí v čase vyhradenom na nákupy ordinujú. „Podľa našich informácií platí toto pravidlo bez výnimky,“ reagovala hovorkyňa vlády Tatiana Kmecová. Pracujúce skupiny dôchodcov by podľa Račkovej z úradu verejného zdravotníctva mali využiť iné alternatívy nákupu. „Napríklad nákup prostredníctvom príbuzných, známych či susedov,“ povedala Račková s tým, že k dispozícii majú aj službu donášky prostredníctvom samospráv.