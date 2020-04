Online: Pandémia vyjde Európu draho, potrebuje bilióny eur

5:30 Koronavírus podľa poznatkov odborníkov americkej vlády rýchlejšie oslabuje, keď je vystavený slnečnému žiareniu, teplu a vlhkosti. Najlepšie sa mu darí v interiéri a v suchu. S odvolaním na oznámenie Williama Bryana, ktorý je na čele oddelenia pre vedu a technológie amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, o tom napísala agentúra Reuters. Poznatok podľa nej môže signalizovať, že sa nákazlivosť vírusu v letných mesiacoch zníži.

5:27 Šéfovia vlád Česka, Rakúska, Austrálie, Nového Zélandu, Dánska, Izraela a Grécka budú v piatok prostredníctvom telemostu rokovať o pandémii. Po dopoludňajšom rokovaní týchto krajín, ktoré podľa agentúry APA spája úspech v ťažení proti koronavírusu, vystúpi s vyhlásením rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

5:25 Britský premiér Boris Johnson, ktorý musel byť začiatkom apríla hospitalizovaný pre ťažký priebeh nákazy koronavírusom, by sa mohol od pondelka vrátiť do práce, napísal spravodajský web The Telegraph. Premiér podľa informácií webu požiadal svojich ministrov, aby na budúci týždeň naplánovali rokovanie kabinetu, kde ho zoznámia s najnovším vývojom. Johnsona, ktorý sa po prepustení z nemocnice zotavuje na vidieckom sídle Chequers, dočasne zastupuje minister zahraničných vecí Dominic Raab.

5:22 Čína za štvrtok ohlásila šesť nových prípadov nákazy koronavírusom, dva z nich boli importované. O deň skôr úrady evidovali desať nových prípadov infekcie, z toho šesť ľudí sa nakazilo v zahraničí. Celkom sa v Číne nákaza potvrdila u 82 804 ľudí a 4 632 z nich zomrelo. Vo štvrtok, rovnako ako v stredu a v utorok, nikto z ľudí nakazených koronavírusom podľa čínskych úradov nezomrel. Počet asymptomatických pacientov, teda nakazených bez príznakov, vo štvrtok stúpol na 34, v stredu ich bolo 27.

5:18 Americký prezident Donald Trump uviedol, že takzvané sociálne dištancovanie nariadené pre koronavírus by mohlo v USA platiť do začiatku leta. Šéf Bieleho domu tiež poznamenal, že veľmi skoro bude vakcína, ale bohužiaľ následné klinické testy budú ešte nejakú chvíľu trvať. „Máme veľa brilantných mozgov, ktoré na tom pracujú… Bohužiaľ nie sme príliš blízko k testovaniu, až začne testovanie, bude to určitý čas trvať, ale zvládneme to,“ povedal prezident k vývoji vakcíny s tým, že prebieha v USA, Nemecku, Spojenom kráľovstve či Číne.

5:12 V americkom štáte New York, kde žije približne 19 miliónov ľudí, sa koronavírusom mohlo nakaziť okolo 14 percent obyvateľov. Rozbory vzoriek od 3000 ľudí ukazujú, že sa nakazilo 13,9 percenta obyvateľov štátu, uviedol newyorský guvernér Andrew Cuomo. Vzorky boli odobraté v obchodoch s potravinami na 40 miestach v 19 okresoch štátu New York. „Zistili sme, že v celom štáte bolo pozitívne testované na protilátky 13,9 percenta ľudí,“ povedal Cuomo. „Čo to znamená? Znamená to, že to sú ľudia, ktorí boli infikovaní a u ktorých sa vytvorili protilátky,“ vysvetlil.

5:07 Brat americkej demokratickej senátorky Elizabeth Warrenovej, Don Reed Herring, podľahol komplikáciám súvisiacim s nákazou koronavírusom. Mal 86 rokov. Senátorka, ktorá sa tento rok neúspešne uchádzala o prezidentskú nomináciu opozičnej Demokratickej strany, to oznámila na twitteri.

5:00 Európska únia musí na koronavírusovú krízu reagovať investíciami prinajmenšom vo výške päť až desať percent výkonu svojej ekonomiky. Po videokonferencii prezidentov a premiérov krajín Európskej únie to vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Povedal tiež, že Európa nemá budúcnosť, ak sa nedokáže zhodnúť na reakciu na terajšej výnimočnú situáciu. Prvý balík pomoci vo výške 540 miliárd eur už lídri štátov EÚ odklepli, Európska komisia odhaduje, že ďalší bude musieť byť vo výške dvoch biliónov eur, plus budú potrebné ešte peniaze navyše. Celková suma tak môže prekročiť tri bilióny eur.