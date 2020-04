Blanár kritizoval neskoré zverejnenie programového vyhlásenia vlády

Otázne je podľa Blanára to, kedy by malo byť PVV zverejnené a či by to nemalo byť stanovené zákonom. Poukázal na to, že jeho obsah mali poslanci k dispozícii menej ako 23 hodín pred jeho predložením snemovni. Poznamenal, že by mohlo byť zverejnené do budúcna aspoň päť dní pred jeho predložením do parlamentu, aby sa s ním stihla oboznámiť verejnosť aj poslanci.

Blanár z obsahu PVV kritizoval napríklad zrovnoprávnenie neštátnych a štátnych škôl. Poukázal tiež výhrady odborárov, že v PVV je množstvo všeobecných záväzkov bez spresnenia, pričom chýba spôsob a zdroje financovania. Poukázal aj na otázku postavenia policajného prezidenta, ktorú kritizovala aj Zuzana Petková zo Zastavme korupciu. „Hoci mali tri zo štyroch strán vo volebnom programe odpolitizovanie volieb policajného prezidenta, v PVV idú opačným smerom,“ podotkol Blanár.

Zdôraznil, že hlasovanie o PVV je tiež hlasovaním o dôvere. Pripomenul slová vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) o tom, že „Matovič neustále klame a nahráva si všetkých“. Blanár sa preto spýtal, či si to už prestala o Matovičovi myslieť. Nemyslí si, že PVV nevzišlo z kompromisu a poukázal na vyjadrenie poslankyne Jany Cigánikovej (SaS), že ho neplánuje podporiť. Nekonzistentnosť vidí aj v tom, že aby koalícia vyšla v ústrety predvolebným heslám, zaviazala sa zúžiť štát. „Na druhej strane tam nasekáme 17 ďalších úradov,“ poukázal na zámer vlády vytvoriť viacero nových štátnych úradov.

Šéfka klubu SaS Anna Zemanová skonštatovala, že Blanárova kritika o chýbajúcich zdrojoch na krytie opatrení by bola dôveryhodná, keby nebol súčasťou vlád, ktoré „bez hanby predkladali zákony bez krytia“. Kritizovala, že predchádzajúca vláda takýmito krokmi urobila diery do štátneho rozpočtu. „Veľmi sa čudujem, že máte odvahu kritizovať, opatrné slovo zváži,“ povedala

„PVV má 120 strán, ale na rozdiel od predošlých vlád obsahuje aj konkrétne riešenia,“ povedal Miloš Svrček (Sme rodina) s tým, že jedno z prvých pozitív je snaha o navrátenie dôvery občanov v súdnictvo. Myslí si, že oblasť justície je dobre rozpracovaná a nepotrebuje ani výrazné finančné krytie. Zdôraznil, že po predchádzajúcich vládach je v tejto oblasti čo naprávať.

Diskusia pokračuje

Parlament od 09:00 pokračuje rokovaním o PVV. Poslanci, pravdepodobne, diskusiu neukončia. K hlasovaniu o vládnom programe by tak mohlo dôjsť niekedy počas budúceho týždňa.

Schválením vládneho programu poslanci zároveň vyslovia dôveru vláde premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Koalícia disponuje v pléne 95 mandátmi. Vláda potrebuje získať aspoň 76 hlasov zo 150-členného parlamentu. Štvorkoalíciu vytvorili hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí.

Podporu vládnemu programu vyjadrili mnohí koaliční poslanci. Výnimkou je však poslankyňa Cigániková (SaS), ktorá avizovala, že za vládny dokument nezahlasuje. Dôvodom je, že sa do programového vyhlásenia dostal prísľub zaviesť unitárny systém zdravotného poistenia. Premiér Matovič sa vyjadril, že drží Richardovi Sulíkovi (SaS) palce v tom, aby si „SaS skonsolidoval čím skôr“.

Opozícia uviedla, že za PVV nebude hlasovať. Expremiér Peter Pellegrini (Smer) vyhlásil, že na všetky sľuby nebude mať vláda financie. „Celé programové vyhlásenie je plné hesiel, ale z dokumentu sa občan vôbec nedozvie, čo a v akom termíne chce dosiahnuť a aké finančné prostriedky na to plánuje vláda vynaložiť,“ poznamenal.

Dôveru vláde nevysloví ani druhá opozičná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Jej predseda Marian Kotleba totiž vytkol vládnemu programu okrem iného časť, ktorej prioritou je naplniť záväzky Slovenska voči NATO či Európskej únii ako aj to, že kabinet má v pláne posilniť financovanie mimovládnych organizácií.