Štát kapituloval. Seniori opäť môžu nakupovať aj mimo vyhradených hodín

Ešte v stredu hovorkyňa Úradu verejného zdravnotníctva Dáša Račková pre Pravdu tvrdila, že majú na toto opatrenie dobré ohlasy. Do redakcie Pravdy sa však ozývali stovky čitateľov z celého Slovenska, ktorí nesúhlasili s opatrením najmä v časti, podľa ktorej mohli nakupovať len v pracovné dni a len dve hodiny denne.

Opatrenie sa navyše dotklo aj pracujúcich dôchodcov, medzi nimi aj lekárov, na ktorí sa vzťahuje stav núdze. Ich povinnosťou je ordinovať a preto si vo vyhradených časoch nestihli vôbec nakúpiť.

„Od platnosti uvedeného opatrenia Úrad verejného zdravotníctva SR prijal k uvedenej problematike množstvo podnetov, najmä zo strany pracujúcich seniorov. Úrad verejného zdravotníctva SR vníma ich argumenty. Z tohto dôvodu sa hlavný hygienik SR rozhodol k operatívnemu prehodnoteniu opatrenia tak, že prevádzky budú môcť obsluhovať seniorov aj mimo vyhradený nákupný čas,“ uviedla Račková.

Seniori by však mali využívať na nákupy predovšetkým vyhradený čas od 9. do 11. hodinou. Ak je to možné, mali by o nákup v iných časoch požiadať príbuzných, známych, susedov alebo môžu využiť služby samospráv, ktoré ponúkajú pomoc s nákupmi.