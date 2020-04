Pellegrini: Smer potrebuje generačnú obmenu. Pripúšťa kandidatúru na šéfa

Podpredseda Smeru-SD a expremiér Peter Pellegrini pripúšťa svoju kandidatúru za šéfa strany. „Ak si Smer-SD chce zachovať mieru vplyvu a rešpektu v tejto krajine a príde na stôl otázka, kto má stranu viesť, tak ja určite budem patriť k tým, ktorí sa budú uchádzať o to, že by chceli vtlačiť novú tvár strane Smer-SD,“ odpovedal Pellegrini na otázku TASR, či bude kandidovať za predsedu Smeru-SD.

Doplnil, že ak táto otázka nepríde, bude s ďalšími straníkmi zvažovať iný spôsob, akým zabezpečiť občanom novú a modernejšiu sociálnu politiku.

Pellegrini zdôraznil, že v Smere-SD musí dôjsť k výraznej generačnej výmene a strana musí byť schopná prežiť aj výmenu svojho predsedu. „Som presvedčený, že musí dôjsť k výraznej generačnej výmene, musí dôjsť aj k postupnému vysporiadaniu sa s minulosťou, čo je bežné. Demokratická strana nášho typu musí byť schopná prejsť výraznými personálnymi zmenami a musí byť schopná prežiť aj výmenu predsedu,“ uviedol. S pracovným snemom, na ktorom má strana zhodnotiť výsledky volieb, by podľa neho nemal Smer-SD čakať do decembra.

Na otázku, či bude mať dostatočnú podporu v prípade svojej kandidatúry za predsedu, odpovedal, že vníma podporu voličov aj straníkov. „Kuloárne rozhovory potvrdzujú, že aj v rámci strany je veľká časť ľudí, ktorí chápu, alebo cítia, a nielen v Bratislave, ale aj v regiónoch, že Smer-SD nemôže teraz zastať a bude sa tým musieť veľmi vážne zaoberať,“ priblížil.

Poukázal aj na preferenčné hlasy, ktoré vo voľbách získal, pričom prekrúžkoval aj predsedu Roberta Fica. „Myslím si, že bolo dobré, že nebol intenzívnou súčasťou kampane. A práve vďaka tomu Smer-SD dosiahol taký výsledok, ako dosiahol,“ podotkol s tým, že výsledok volieb považuje za dobrý.

Zdôraznil, že strana dostala vo voľbách poslednú šancu zmeniť sa. „Ak by prišli aj predčasné alebo riadne voľby, a šli by sme do nich v takej kondícii, v akej sme dnes, tak som presvedčený, že výsledok bude podstatne horší, ak nedôjde k zásadným zmenám v našej strane,“ podotkol. Verí, že pri postupnom uvoľňovaní opatrení a zlepšení situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu by sa mohli členovia strany zísť na pracovnom sneme už po lete. Výsledok volieb podľa neho musia prebrať a vnímať ako memento.

Na otázky o budúcnosti strany odpovedal s tým, že Smer-SD bol vždy stranou v ľavicovom spektre. V budúcnosti by mal byť modernou sociálnou demokratickou stranou, ktorá by sa mala starať o slabých, chorých a sociálne odkázaných, ktorá bude brániť záujmy a práva zamestnancov. Podotkol, že tiež musí chápať, že prácu ľuďom dávajú podnikatelia a je potrebná aj fungujúca ekonomika i zdravé verejné financie.

Dodal, že Smer-SD sa musí zbaviť „biľagu strany, ktorá akoby bola zodpovedná za všetky zlé veci, že podporovala kradnutie, korupciu atď“. Pellegriniho by mrzelo, keby si sociálna demokracia na Slovensku niesla takúto nálepku.