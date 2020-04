Na horách pozor, stále sa možno stretnúť s lavínami

„Firnový sneh je vplyvom striedania teplôt na väčšine miest dobre stabilizovaný a sadnutý. V najvyšších polohách očakávame sneženie, pri ktorom môže spadnúť miestami do 15 centimetrov nového snehu. Sneh napadne na tvrdý podklad, pričom nebude dobre previazaný. Popoludní sa môžu vyskytnúť menšie lavíny a splazy z nového snehu od nadmorskej výšky 1900 metrov. Ojedinele nebezpečné môžu byť vysoko položené extrémne strmé svahy v žľaboch, depresiách a pod stenami všetkých expozícií,“ uviedol Biskupič. Väčšie riziko podľa neho predstavuje pošmyknutie sa na tvrdom, zľadovatenom svahu.

Ráno bolo na horách zamračené, v najvyšších polohách snežilo. Teplota sa pohybovala od mínus štyroch do plus siedmich stupňov Celzia. Fúkal čerstvý severný až severozápadný vietor do ôsmich metrov za sekundu, v nárazoch do 15 metrov za sekundu. Na horách panuje jarná situácia, súvislejšia snehová pokrývka sa nachádza zhruba od 1700 metrov nad morom.