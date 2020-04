Online: Európa postupne uvoľní tvrdé opatrenia proti vírusu

7:11 Žiaci základných a stredných škôl vo Francúzsku sa od 11. mája vrátia opäť do tried za prísnych bezpečnostných opatrení, pričom budú musieť nosiť na tvárach rúška, informovala podľa TASR agentúra DPA s odvolaním sa na vládne zdroje. Vládny krízový tím zložený z vedcov takisto odporúča rozmiestniť lavice žiakov aspoň jeden meter od seba a triedy by sa mali niekoľko ráz denne dezinfikovať. Podľa krízového tímu by rodiny mali mať možnosť si vybrať, či chcú aby sa ich deti vrátili do školy ihneď po otvorení škôl alebo neskôr. Rozvrh by mal byť upravený tak, aby sa deti z rozličných vekových skupín v škole nestretávali a obed by mali jesť priamo v triedach namiesto jedální.

7:05 Belgicko začne od budúceho mesiaca postupne uvoľňovať opatrenia proti novému koronavírusu, uviedla podľa TASR agentúra DPA. Premiérka Sophie Wilmesová oznámila, že opatrenia sa začnú uvoľnovať od 4. mája. V prvej fáze sa zahustia spoje verejnej hromadnej dopravy, ktorá momentálne premáva v obmedzenom režime. Obchody ostanú spočiatku zavreté, s výnimkou firiem obchodujúcich s inými firmami a maloobchodu s textilom a šijacími potrebami. Belgičania budú môcť začať opäť športovať, no maximálne s dvoma ľuďmi, s ktorými nežijú vo vzájomnej domácnosti a v predpísanom rozstupe. Ľudia budú stále pracovať z domu a zo svojich domovov by mali vychádzať len za účelom nákupov, návštev lekára či z pracovných dôvodov, uviedla Wilmesová.

7.00 Britský premiér Boris Johnson sa vráti od pondelka do práce, potvrdila podľa TASR v nedeľu agentúra AFP. Dodala, že sa tak deje práve v čase keď úrady hlásia, že počet úmrtí v krajine spojených s ochorením COVID-19 prekročil 20 000. Johnson prekonal ochorenie COVID-19 a od svojho prepustenia z nemocnice 12. apríla sa zotavuje v oficiálnom vidieckom sídle britských premiérov Chequers. Čo sa jeho návratu do práce týka, podľa spravodajskej stanice Sky News je 55-ročný Johnson „dychtivý ísť do toho“. Britský premiér strávil tri dni na jednotke intenzívnej starostlivosti a neskôr priznal, že „to mohlo dopadnúť oboma spôsobmi“. V Spojenom kráľovstve platia od 23. marca karanténne opatrenia, v rámci ktorých môžu Briti opúšťať svoje domovy len na cestu do práce, nákup potravín, za účelom individuálneho športovania alebo z nemnohých iných výnimočných dôvodov.