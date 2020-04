Lévyová: Vláda nemusí začínať od nuly

„Za veľmi odvážny považujem krok vlády zrušiť doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov veku a dôchodcov. Úplné odpustenie doplatkov za lieky môže viesť k nadspotrebe aj k plytvaniu liekmi,“ upozornila Lévyová.

Ako hodnotíte časť týkajúcu sa zdravotníctva z pohľadu pacientov?

Verím, že po zvládnutí krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a po dofinancovaní zdravotníctva sa podarí napĺňať aj programové priority vlády v oblasti zdravotníctva. Tie z pohľadu pacientov hodnotíme vo veľkej miere pozitívne. Prvýkrát je pacientom venovaná celá kapitola v programovom vyhlásení vlády, ktorá je zameraná na manažment pacienta v rámci poskytovania všetkých foriem zdravotnej starostlivosti, zlepšenie informovanosti a dostupnosti pacientov k zdravotnej starostlivosti a vymožiteľnosti práv pacientov. V programovom vyhlásení je zakotvené aj vytvorenie pozície pacientskeho ombudsmana a zákonom by malo dôjsť posilneniu postavenia pacientskych organizácií pri tvorbe legislatívy a zabezpečení ich nezávislého financovania.

Čo hodnotíte pozitívne?

Za jednu z najväčších výziev považujeme vyriešenie otázky nedostatočného financovania zdravotníctva. Ako ukázal náš prieskum z konca minulého roka pre projekt Lieky s rozumom, nedostatok peňazí v sektore vnímajú nielen odborníci, ale aj pacienti. Len 3 percentá opýtaných nevideli problém v súčasnom nastavení financovania zdravotníctva. Na druhej strane až 46 percent pacientov uviedlo, že peniaze, ktoré idú do zdravotníctva, sa podľa nich nevyužívajú efektívne, 34 percent si dokonca myslí, že sa kradne. Sme preto radi, že programové vyhlásenie vlády sa venuje aj tejto kľúčovej otázke a vláda sa v ňom zaväzuje zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania sektoru zdravotníctva, eliminovať korupciu na všetkých úrovniach. Vítame to, že sa vláda zaviazala odpolitizovať financovanie zdravotníctva a zabezpečiť výrazný nárast celkových výdavkov s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v EÚ. Zároveň chce zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania zdravotníctva.

Čo sa vám, naopak, nepozdáva?

Za veľmi odvážny považujem krok vlády zrušiť doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov veku a dôchodcov. Úplné odpustenie doplatkov za lieky môže prehĺbiť problém s nedostatkom financií v sektore, ale môže viesť k nadspotrebe aj k plytvaniu liekmi. Malo by však ísť o tie najlacnejšie lieky v danej kategórii, čo mnohých pacientov možno sklame, pretože tá možnosť tu bola v súčasnosti. Na druhej strane však vítame, že sa vláda bude venovať analýze a podpore slabších sociálnych skupín tak, aby mali garanciu dostupnosti zdravotnej starostlivosti a liečby. Vláda sa tiež zaviazala, že presadí, aby zdravotné poisťovne museli pacientom s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie klinickým onkológom. Inak budú poisťovne povinné uhradiť operáciu v ľubovoľnej krajine EÚ.

Je niečo, čo v programe chýba?

Očakávala by som konkrétnejšie záväzky v prípade zlepšenia napríklad nemocničnej zdravotnej starostlivosti. Jedno ucelené riešenie lôžkovej zdravotnej starostlivosti, a to stratifikáciu nemocníc, sme tu už mali, avšak nepodarilo sa ho dotiahnuť do úspešného konca. Tento projekt považujem za veľmi dobrý základ, ako docieliť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre nás pacientov. Preto verím, že sa vláda tejto pripravenej reformy chopí a nebude začínať od nuly. Príprava takých komplikovaných a komplexných riešení si vyžaduje čas, čo by pre mnohých z nás znamenalo ďalšie roky čakania na starostlivosť, akú si zaslúžime už dnes.