Školy by sa podľa vládnych analytikov mohli začať otvárať

Školy by sa mohli začať otvárať a výučba postupne obnovovať. Uviedli to vo svojom blogu analytici Inštitútu pre stratégie a analýzu (ISA), ktorá je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR. Dodávajú, že po otvorení školských zariadení by sa výuka mohla istý čas konať v polovičných skupinách žiakov, aby sa medzi nimi zabezpečil väčší odstup.