Na NAKA v Nitre vypovedali sudkyne Haitová a Maruniaková

Andrea Haitová, ktorá je sestrou bývalej štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti Moniky Janskovskej, sa k výsluchu odmietla vyjadriť a bez slova krátko pred 14. hodinou z NAKA odišla.

Krátko po nej v sprievode svojho právneho zástupcu vyšla z budovy NAKA aj Zuzana Maruniaková, ktorá je obvinená zo zločinu prijímania úplatku a zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Práve ona mala podnikateľovi Marianovi Kočnerovi priznať právny nárok na to, aby mu televízna spoločnosť Markíza-Slovakia vyplatila zmenku v hodnote vyše ôsmich miliónov eur. Ani Maruniaková svoju výpoveď pred vyšetrovateľom komentovať nechcela.

Na výsluchu bol prítomný aj Peter Erdös, ktorý je právny zástupca Jankovskej. Podľa jeho slov sa Maruniaková cíti byť nevinná. To, čo sa kladie za vinu, čo sa týka týchto skutočností, tak ide o právnu kvalifikáciu a skutok pozostávajúci zo zločinu prijímania úplatku a tvrdí, že žiadny úplatok neprijala, uviedol Erdös.

Spomenul aj vyjadrenia Maruniakovej, ktoré zaslala súdu. V časti, ktorá bola medializovaná, odmietla, že by vzala úplatok, a uviedla, že konala pod vplyvom nátlaku. Ako som naznačil, vzhľadom na to, že médiá majú k dispozícii jej písomné vyjadrenia, tak aj z obsahu tohto písomného vyjadrenia je zrejmé, že skutok prijímania úplatku nebol obvinenou ani opísaný, skonštatoval Erdös.

Pri výsluchu sudkýň bol aj Marek Para, ktorý je právnym zástupcom Kočnera. Ten na NAKA v Nitre vypovedal vo štvrtok 23. apríla, keď sa mal vyjadriť iba k určitej svedeckej výpovedi. Podľa Paru to však neznamená, že by sa postoj jeho klienta k prípadu a vyšetrovaniu zmenil. Nezmenil prístup, vyjadril sa k jednej osobe, ktorú bližšie špecifikovať nebudem. A vyjadril svoj názor na skutkový stav veci, to je jeho právo, ale žiadnym iným spôsobom nezmenil postoj k veci, stále sa cíti byť nevinný, uviedol Para.

Po marcovej policajnej akcii s názvom Búrka skončilo s obvinením z korupcie a brania úplatkov celkovo 13 sudcov. Ich vypočúvanie na NAKA by malo pokračovať aj v najbližších dňoch.