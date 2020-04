Baránek: Fico je vyhorený, Pellegrini môže zvýšiť Smeru preferencie

VIDEO: Smer by mal prejsť generačnou výmenou, tvrdí Peter Pellegrini.

Expremiér zároveň priznal, že ak otázka voľby nového predsedu v strane nepadne, tak bude s „ďalšími straníkmi zvažovať iný spôsob, akým zabezpečiť občanom novú a modernejšiu sociálnu politiku". Čo ho k tomuto kroku viedlo? Má šancu uspieť? A je Smer stranou schopnou prežiť svojho „otca zakladateľa"? Na tieto, ale i ďalšie otázky odpovedá v rozhovore denníka Pravda politický analytik Ján Baránek.

Smer je známy tým, že personálne otázky rieši za zatvorenými dverami. Prečo Pellegrini zrazu verejne oznámil svoje ambície? Znamená to, že získal istotu prameniacu z podpory členov strany?

Je to možné. Myslím si, že by to neurobil bez toho, aby mu jeho okolie takéto veci nenavrhovalo. K tomu treba prirátať aj fakt, že vo voľbách získal o dosť viac krúžkov ako Robert Fico. Takže je to súhrn viacerých faktorov. Okrem toho má stále relatívne vysokú podporu vo verejnosti a jeho účinkovanie na začiatku koronapandémie na Slovensku bolo vnímané ako úspešné. Takže myslím si, že súhrn všetkých týchto faktorov vyústil do jeho rozhodnutia zabojovať o kreslo predsedu strany.

Potrebuje vedenie Smeru výraznú generačnú výmenu?

Áno, už hej. Nie som sociálny demokrat a ani nikdy nebudem, ale keď sa na to mám pozrieť objektívnym uhlom pohľadu, tak potrebuje. Myslím si, že Robert Fico je už vyhorený a je čas pre obmenu. Nechcem povedať, že generácie, lebo to nemusí byť mladý človek. Skôr by sa to malo týkať politiky ako takej, pre ďalšiu generáciu. Nehovorím, že nasilu to musia byť mladíci, lebo napríklad Konrad Adenauer išiel do politiky ako šesťdesiatosem­ročný, ale bol to v podstate nový politik. Takže takto som tom myslel.

Týka sa táto potreba výmeny len postu predsedu alebo napríklad celého predsedníctva či časti snemu?

Ono je to väčšinou prirodzene spojené s obmenou širšieho okruhu. Poviem to na inom príklade: Iveta Radičová bola v strane skôr sólo. Nič nemohla zmeniť, lebo nikto vedľa nej nebol. Ale Pellegrini má okolo seba široký okruh ľudí, takže keby zvolili Pellegriniho za predsedu, tak prirodzene by na stranícke posty presadil svojich ľudí. Takže áno, týka sa to aj toho, keďže ide o prirodzený proces.

Pellegrini medzi riadkami pripustil aj založenie nového sociálnodemokra­tického subjektu. Znamená to, že získal na svoju stranu značnejšiu časť Smeru, ktorá by bola ochotná v prípade jeho neúspechu začať odznova v novej strane?

Určite. Určite by to netrepol len tak do vetra a nešiel by do nejakého riskantného projektu. Myslím si, že to má nejako ošetrené.

Čiže v opačnom prípade by asi mediálne predsedu nevyzýval…

Nie.

Má strana vo svojej DNA schopnosť prežiť svojho „otca zakladateľa”?

Každá normálna a štandardná politická strana musí mať tú schopnosť. Smer je etablovanou stranou a určite by prežil výmenu predsedu. Dokonca možno aj s tým, že preferencie strany by mohli aj rásť.

Čím si podľa vás Fico udržuje v strane moc? Má na tom podiel jeho výhradná právomoc navrhovať predsedníctvu podobu kandidátky? Či to môže byť skôr netransparentnými personálnymi väzbami?

Na toto neviem odpovedať. Je to ťažká otázka. Mal by som to hodnotiť z politického hľadiska objektívne, ale žiaľ takto politika na Slovensku nefunguje. Politika na Slovensku funguje veľakrát na daroch, veľakrát na vydieraní, kto na koho čo má atď… Môže to byť zmes rôznych dôvodov, ktoré keď poviem nahlas, tak môžu vyzerať ako konšpiračné teórie a ohováranie, takže na túto otázku neviem presne odpovedať. Keby to malo byť len z politického hľadiska, tak by som povedal, že to možno vyplýva len zo zle nastavených stanov. Ale keď mám byť realistický, tak je tam asi ešte veľa ďalších faktorov, ktoré som pomenoval, ktoré nevieme potvrdiť, ale mali by sme ich brať do úvahy.