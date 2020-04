Krčméry varuje: Vírus môže opäť prísť cez letiská u susedov

VIDEO: Aj úspešné krajiny sa nevyvarovali druhej vlne nákazy.

Začínajú sa otvárať letiská vo Viedni a v Budapešti. Pristávať tam majú aj lietadlá z Veľkej Británie. Môže to ohroziť aj Slovensko?

Ak sa to stane, budeme na to musieť prihliadnuť pri úprave režimu na hraniciach. Ak budú lietať zo Spojeného kráľovstva, kde je niekoľko desaťtisíc nakazených a tisícky zosnulých, tak to logicky predstavuje určité množstvo nakazených koronavírusom. Musíme sledovať situáciu aj na letiskách v okolitých krajinách. Najmä keď sa pripravuje zmäkčenie pravidiel na česko-slovenskej hranici, je prirodzené, že chceme vedieť, čo sa deje nielen v Brne, ale aj na pražskom letisku. Pristávajú tam totiž lietadlá z krajín, kde je viac prípadov nakazených na stotisíc obyvateľov ako v Číne. Takáto situácia môže priniesť druhú vlnu ochorenia COVID-19 aj na Slovensko. Preto musí krízový štáb sledovať chorobnosť, mortalitu a prevalenciu ochorenia aj v týchto krajinách.

Naozaj by sa mohol koronavírus vrátiť na Slovensko v druhej vlne?

Aj úspešné krajiny doplatili na druhú vlnu. Singapur má po otvorení letiska denne tisíc nakazených, po otvorení prístavu to bolo sedemsto nakazených v jednom dni. Podobná situácia je aj v čínskych mestách, kde neboli prerušené lety s Ruskou federáciou. Druhá vlna je totiž o tom, že takmer všetky prípady ochorenia sú importované.

A to teda hrozí aj našej krajine?

My sme disciplinovaní, ale nejaké neuvážené rozhodnutie o cezhraničnej spolupráci môže pokaziť všetko, čo sme svojou disciplínou dosiahli.

Môže to mať vplyv aj na tzv. pendlerov?

Počty nakazených v okolitých krajinách sú dosť podobné. Nevidím osobne problém s pendlermi z týchto krajín. Ale situácia bude iná, keď sa otvorí letisko vo Viedni. Zaujímavé bude, aké lety sa otvoria, z akých krajín.

Takže by bolo lepšie otváranie krajiny smerom dovnútra?

Áno, chceme postupne otvoriť krajinu dovnútra. Aj čo sa týka cestovného ruchu, ekonomiky, školstva. Otváranie navonok by som odporúčal až vtedy, keď v okolitých krajinách bude podobná situácia ako u nás.

No nie všade to tak vnímajú.

V tomto nie je situácia jednoznačná. Európska únia je proti obmedzeniu cezhraničnej spolupráce. Na druhej strane je scenár choroby v každej krajine Spoločenstva diametrálne odlišný. Tá dobrá snaha Európskej únie o určitú globalizáciu sa zatiaľ prejavuje len v neobmedzenej preprave tovarov. Druhý krok – koordinované otváranie hraníc – môže prísť až vtedy, keď počty ochorení budú porovnateľné. To však zatiaľ nie je, máme príliš veľké rozdiely na to, aby sa mohol robiť nejaký koordinovaný postup.

Týka sa to aj letných dovoleniek?

Hovoriť teraz o júlovej alebo augustovej dovolenke je nepredvídateľné. Nemali by sme riskovať, aby si občania plánovali dovolenku v destináciách, o ktorých by sme boli vnútorne presvedčení, že sú v poriadku. Možno na Malte, Cypre, v Bulharsku. Neviem uviesť inú krajinu, ktorú by som videl perspektívne. Slovensko je však krásna krajina a dovolenkou na Slovensku podporíme náš vlastný turistický ruch.

