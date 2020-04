Vládne noviny sa nehodia do modernej demokracie, hovorí Kollár (Za ľudí)

Podľa programu vlády by mala každá domácnosť dostávať bezplatné informačné noviny, a to raz do mesiaca. „Budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev,“ píše sa vo vládnom dokumente. Vydávanie tlače na úrovni vlády presadilo podľa našich informácií hnutie OĽaNO, ktoré má premiéra a najsilnejšie postavenie v koalícií. Návrh sa nepozdáva najmä poslancom strany Za ľudí, ale ako dôvod hlasovať proti vládnemu programu to odmietajú. Ako informačnú „novinku“ komentujú pre TV Pravda poslanci Miroslav Kollár (Za ľudí), Peter Pčolinský (Sme rodina) a Erik Ňarjaš (OĽaNO).