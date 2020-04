Parlament odvolal predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Pötheovú

Parlament odvolal Soňu Pötheovú z funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Za jej odvolanie hlasovalo 81 poslancov. Návrh predložila do Národnej rady SR vláda a po výzve ľudskoprávneho výboru parlamentu.

Problém týkajúci sa Pötheovej vznikol po tom, čo Úrad na ochranu osobných údajov SR žiadal od Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku pod hrozbou pokuty informáciu o tom, kto mu poskytol video, na ktorom sa podnikateľ Marian Kočner a bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka rozprávajú o kauze Gorila. Predsedníčka úradu Pőtheová v minulosti spolupracovala s obžalovaným podnikateľom Kočnerom.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pred plénom parlamentu uviedla, že úrad na čele s Pötheovou sa spreneveril svojmu poslaniu, keď žiadal od investigatívnych novinárov, aby prezradili svoj zdroj informácií, a to súčasne so sankciou desať miliónov eur. Ministerka zdôraznila, že sa tým jasne zasiahlo do práv novinárov a fakticky došlo k ich zastrašovaniu.

Spis s názvom Gorila zverejnil na internete anonym v závere roka 2011. Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Holúbek v ňom opisuje odposluchy zo stretnutí v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave, kde sa údajne v rokoch 2005 a 2006 schádzali viacerí verejní funkcionári z čias druhej vlády Mikuláša Dzurindu so spolumajiteľom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom.

Parlament odsúhlasil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o Súdnej rade SR. Novela umožňuje, aby sa zasadnutia rady mohli uskutočniť aj online spôsobom. Návrh tiež rieši zastupovanie predsedu súdnej rady v čase, keď jeho funkcia a funkcia podpredsedu nie je obsadená. V takom prípade zákon stanovuje, že povinnosti šéfa súdnej rady dočasne prevezme vekovo najstarší člen súdnej rady.