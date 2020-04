Minister školstva Gröhling: Kde sa učí, tam platy neklesnú

Pýtali sme sa ministra školstva Branislava Gröhlinga v diskusnej relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu.

„Tam, kde prebieha vyučovanie, teraz dištančne, tam by mal byť stopercentný plat a my neevidujeme, že by tam boli problémy. Tie problémy sú skôr, kde je prekážka na strane zamestnávateľa alebo je tam dohoda medzi zamestnaneckými zväzmi a odborármi, kde sa veľmi výrazne znižujú platy až na 60 %,“ uviedol Gröhling. Zníženie platov sa podľa ministra týka najmä siete materských škôl, kde sa nedá vyučovať „na diaľku“ a tam vláda pripravuje pomoc pre zriaďovatelov na obdobie apríl až jún, aby im pomohla vykryť výpadok podielových daní a tým aj financií pre školstvo.