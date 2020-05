Online: Poliaci rušia karanténu, Briti sú za vrcholom pandémie

Poliaci, vracajúci sa domov, nebudú musieť ísť pre koronavírus do 14-dennej karantény. Británia je za vrcholom pandémie, tvrdí premiér Boris Johnson.

6:40 Británia už je za vrcholom epidémie choroby COVID-19, epidemická krivka je na zostupe, povedal premiér Boris Johnson. Ministerský predseda uviedol, že je potrebné, aby ďalej pokračovali karanténne opatrenia prijaté pre nákazu. Johnson sľúbil, že budúci týždeň zverejní plán, v ktorom načrtne, ako chce znovu naštartovať ekonomiku, obnoviť výučbu v školách a umožniť ľuďom chodiť do práce. Vláda podľa neho takisto podporí hospodárstvo rôznymi spôsobmi, ktoré však bližšie nešpecifikoval. Dôležité je podľa neho zabezpečiť, aby uvoľnenie reštrikcií nenasledovala ďalšia vlna nákazy a aby krajiny nestratili kontrolu nad šírením vírusu. Poznamenal tiež, že pri uvoľňovaní reštrikcií prídu vhod tvárové rúška.

6:30 Poliaci pracujúci alebo študujúci v susedných krajinách nebudú už musieť od pondelka 4. mája pri návrate na štrnásť dní do karantény. „Rast koronavirových prípadov je relatívne nízky a stabilný. Ešte sme nad epidémiou nevyhrali, ale v stále väčšej miere ju máme pod kontrolou. To znamená, že môžeme urobiť viac rozhodných krokov, aby sme opäť nabrali tempo ekonomického života,“ napísal premiér Mateusz Morawiecki na sociálnej sieti. Poľská vláda sa v polovici marca rozhodla pre šírenie koronavírusu uzavrieť svoje vnútorné hranice v EÚ pre cudzincov. Toto opatrenie tiež zatiaľ zostáva v platnosti až do 13. mája. V Poľsku pribudlo od stredajšieho večera 237 ľudí nakazených kornavírusom. Predchádzajúce denný prírastok bol 422. V krajine s 38 miliónmi obyvateľov je teraz podľa výsledkov testovania celkovo 12 877 infiko­vaných. Mŕtvych doteraz evidujú 644.