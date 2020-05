Šipoš: Šofranko by sa mala ujať svojho mandátu budúci týždeň

Volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko by mala nastúpiť do Národnej rady (NR) SR budúci týždeň. Pre TASR to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Dodal, že ako pedagogička zrejme bude chcieť pomáhať v školskom výbore.