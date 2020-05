Premiér Matovič: Sulíkovčina neprospieva nikomu

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa prakticky neustále verejne podpichuje s koaličným partnerom - SaS. O čom by mali byť štátne noviny? A koľko budú stáť? Okrem relácie Ide o Pravdu, kde premiér debatoval so Zuzanou Martinákovou, odpovedal redakcii aj na ďalšie otázky.

VIDEO: Igor Matovič bol hosťom relácie Ide o pravdu. Pozrite si ju.

Neuvažujete nad otvorením a úpravou koaličnej zmluvy, keď sa akosi neviete dohodnúť so SaS a stranou Za ľudí?

SaS sa ako cez kopirák správa ako počas vlády Ivety Radičovej. Verím, že si uvedomujú, že ani vtedy to neviedlo k ničomu dobrému. Dúfam, že aj voliči im vysvetlia, že donekonečna pokúšať koaličných partnerov cez médiá odkazmi a sebeckými vyjadreniami asi nie je správna cesta na realizáciu všetkého, čo sme ľuďom sľúbili.

Rozoberáte tieto veci na koaličnej rade?

Na koaličnej rade bol Richard Sulík (SaS) x-krát upozornený a poprosený, aby sa s takýmito verejnými odkazmi a spochybňovaním spoločných rozhodnutí prestalo. Zatiaľ to nezabralo. Cítil som potrebu napísať to aj na sociálnu sieť, no viac to nemienim riešiť verejne.

V čom je medzi vami problém?

Je to ako keď sú manželia s dvoma deťmi. Keď je rodina tím, ktorý si dôveruje, tak na verejnosti držia spolu. Nemôže to však fungovať tak, že jeden člen z rodiny cíti potrebu ísť na ulicu a do megafónu vykrikovať, kto čo chcel od neho. To je detinské a neprospieva to pohode vo vnútri rodiny.

Nie je problém v tom, že ste v koalícii štyria lídri? Nie je to priveľa?

Nie, problém je v povahe. Strana Za ľudí zo začiatku mala tiež poslancov, ktorí chceli ísť „sulíkovčinou“, ale unormálnili sa. Teraz je to tak, že tie tri strany ťahajú viac-menej spolu.

Neoslovili ste bývalého premiéra Petra Pellegriniho, aby pomohol v krízovom štábe? Veď sa aj ponúkal.

Nerozumiem, v čom by nám práve on mohol poradiť. Človek, ktorý na hraniciach povedal Rómom, že v pohode môžu ísť do domácej karantény bez akýchkoľvek testov a kvôli nemu to ochorenie potom vybuchlo v osadách. Človek, ktorý dovolil rozkrádať štátne hmotné rezervy, nenakúpil žiadne testy a nechal nám ich len tritisíc – v čom by nám takýto diletant mohol poradiť? Mohol sa ponúkať, ale takého človeka nemôžeme pustiť do tímu, kde sa rozhoduje o dôležitých veciach.

Chcete vydávať štátne noviny. Kde sa budú tlačiť, kto ich bude vydávať?

<An> Bude to dobrý projekt. Na tlač sa urobí verejné obstarávanie, patrilo by sa, aby ich distribuovala Slovenská pošta. Cieľom je čo najviac informovať ľudí o našej práci, bude to odpočet práce jednotlivých ministerstiev vždy za predošlý mesiac zosumarizovaný na jednom mieste. Najviac sa teším na rubriku rezortu financií, kde bude presný odpočet, aké peniaze sa vybrali, na akých daniach, poplatkoch, pokutách. Do ktorého rezortu išlo koľko peňazí a na čo konkrétne sa minuli. Aj to, či je Slovensko v pluse alebo v mínuse a ak bude v mínuse, aký úver si zoberieme ako krajina a za akých podmienok. Chceme ľudí vtiahnuť do deja, aby zistili, ako štát funguje.

Budú chodiť do každej domácnosti?

Do každej rodiny, sú to približne dva milióny kusov raz do mesiaca. Keď politici a páni ministri chcú mať svoje výplaty, tak by sa patrilo, aby najprv poslali ľuďom odpočet svojej práce.

Koľko to bude stáť?

Toľko, koľko to bude stáť. Neviem presne povedať, ale bude to zlomok z toho, aký pozitívny účinok to bude mať na verejnú informovanosť ľudí. Mnohí si totiž myslia, že štát je dojná krava a peniaze sa tlačia niekde v Národnej banke. Komunikoval som toto svoje zmýšľanie už pred voľbami a ľudia nám dali nečakanú dôveru. Nevidím na tom nič zlé a sľuby sa patrí plniť.

Zhodnotili ste si už, čo zabralo vo voľbách?

Netuším. Nehodnotili sme to a ani prieskum sme si neurobili, pretože my si ich vôbec nerobíme. Nabudúce budeme znova asi tápať a uvidíme.