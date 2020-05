Premiér Matovič pripustil, že by mohli žiaci dobehnúť učivo v škole počas leta

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) pripustil, že deti by mohli mať počas letných prázdnin možnosť aspoň mesiac chodiť do škôl a dobehnúť zameškané učivo. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vysvetlil, že ak to umožní situácia a čísla budú naďalej priaznivé, bolo by to v prospech detí. Zdôraznil, že o tom, ale aj o skoršom otvorení obchodov budú rozhodovať odborníci a epidemiológovia, nie politici. Verejnosť i politikov vyzval k zodpovednosti, apeloval najmä na ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).