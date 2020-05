NÁZOR: Igor Shatterhand túži po skalpoch. Je na rade Fico alebo Sulík?

Keď sa premiér Igor Matovič nedávno vyznal z lásky k legendárnemu zálesákovi Old Shatterhandovi, tak naznačil, že tu môže byť Divoký západ. Keď potom po odvolaní a stíhaní šéfa hmotných rezerv hovoril o prvom skalpe, tak už nie je pochýb, že sa tu strhne poriadna mediálna prestrelka. Ktorí pištolníci zasiahnu do hry? Kto ohrozuje premiéra, ktorý sa rád stavia do hrdinskej pozície?

Prvým súperom premiéra bude programové vyhlásenie jeho vlády, plné sľubov, pri ktorých je riziko, že sa nesplnia.

Programové vyhlásenie vlády je hotové, schválené, každý z koalície si do neho presadil veľa z toho, čo chcel, dokonca aj koronavírus sa postaral o to, aby sa o ňom v programe vlády príliš nehovorilo – môže poslúžiť na konci ako dobrý dôvod, keby niečo nevyšlo. Vyhlásenie obsahuje najvyšší počet strán v histórii, ale nakoniec si ľudia budú pamätať, ako v plamennom prejave v parlamente odkázal Matovič šéfovi Smeru Robertovi Ficovi, aby doma pokorne čakal, kým mu zaklope na dvere policajná NAKA. Prvým súperom premiéra tak bude programové vyhlásenie jeho vlády, plné sľubov, pri ktorých je riziko, že sa nesplnia.

Najvýraznejšími súpermi Igora Matoviča z opozície budú politici Smeru Robert Fico a Peter Pellegrini, či už zostanú v jednej strane alebo pôjde každý svojou cestou. Prvý môže bodovať priamočiarosťou, tvrdosťou, ale aj útokmi cez nižšie pudy, druhý sa môže oprieť o stále veľkú popularitu a prístupom, ktorý ho robí prijateľnejším pre veľa voličov.

V koalícii má veľkého súpera v osobe Richarda Sulíka. Ostatných dokázal vygumovať. (Andrej Kiska sa vygumoval aj sám). V momente, keď tvrdo dopadne ekonomická kríza na ľudí, môžu sa obavy z pandémie dostať až za strach z ekonomického prežitia a ľudia budú viac počúvať racionálneho ekonóma ako emocionálneho premiéra.

Najväčší súper však môže byť pre Matoviča samotný Igor Matovič. Meniť sa určite nebudem, povedal v relácii Ide o pravdu. Chcem zostať taký, aký som, možno slon v porceláne, ale budem sám sebou a budem sa cítiť rovno pred samým sebou, dodal.

Podľahnúť predstavám o svojej jedinečnosti a nenahraditeľnosti je také ľahké. O tom sa presvedčili mnohí politici. Záverečné vysvedčenie však vystavujú voliči.

TOP 10 videí týždňa práve preto otvárame špeciálnou reláciou Zuzany Martinákovej Ide o Pravdu, do ktorej prijal pozvanie premiér Igor Matovič. Hovoril o iných aj o sebe, aj prečo koná tak ako koná.

2.

Nerobme z koronavírusu modlu, hovorí rebel v koalícii Richard Sulík. Z hľadiska šírenia vírusu sa katastrofa nekoná, ale koná sa katastrofa, ktorá sa týka predajní a reštaurácií, uviedol. K rýchlosti otvárania ekonomiky má úplne iný postoj ako Matovič. Zdá sa, že s premiérom sú síce na jednej lodi, ale každý na inej strane paluby.

3.

Premiér je len jeden a tak by sme mali k nemu pristupovať, hovorí minister financií Eduard Heger o prestrelkách na Facebooku, kde si s chuťou vymieňajú názory lídri koalície Igor Matovič a Richard Sulík. Matovičove slová na adresu Sulíka považuje za láskavé a za prosbu, aby sa veci koalície riešili v jej vnútri. Inak povedané, aby sa Sulík láskavo zaradil do koaličného šíku.

4.

Vláda má za sebou parlamentnú schôdzu, kde sa schvaľovalo jej programové vyhlásenie. Neboli s ním problémy, koalícia má ústavnú väčšinu a ústavnou väčšinou bolo aj schválené. Premiér Igor Matovič povedal, že teraz ide o spoločné sľuby, ktoré sa budú snažiť počas štyroch rokov naplniť.

5.

Smer považuje programové vyhlásenie vlády za sci-fi s dvesto opatreniami bez akéhokoľvek finančného krytia, Robert Fico Matoviča za „poloblázna“, ktorý podľa neho dopadne ako iní podobní. Z čoho sa Smer „nepokaká“, to si pozrite vo videu.

6.

Čo trápi profesora Vladimíra Krčméryho? Tentoraz letiská, ktoré sú v okolí Slovenska a najmä plány postupne obnoviť leteckú dopravu. Obáva sa, že by sa z nich koronavírus mohol opätovne šíriť v Európe a tým sa dostať na Slovensko aj z týchto zdrojov. Čo odporúča a kam by mali ísť Slováci dovolenkovať?

7.

Stačí jedna chyba a koronavírus sa na Slovensku zase rozšíri, hovorí Martin Smatana, dnes už bývalý riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, ktorý bol za modelovaním scenárov šírenia pandémie a vo videu vysvetľuje, ako treba chápat krivky, ktoré inštitút vydal.

8.

Minister obrany Jaroslav Naď už má tiež svoj skalp do zbierky. Odobral Andrejovi Dankovi hodnosť kapitána, ktorú mu zariadil predošlý šéf rezortu, pretože to považuje za papalášizmus. Danko, ktorý verejne bozkával kapitánske výložky, to teraz môže robiť v súkromí – hodnosť síce nemá, ale výložky mu zostanú. Naď mu nezabudol pohroziť, že by ho počas krízovej situácie mohol zo zálohy povolať do služby a ako „odborníka na zabezpečenie proviantným materiálom vo funkcii skladník/údržbár“ poslať do osád v Krompachoch alebo Žehre.

9.

Čo bude s cenami nehnuteľností v období pandémie? Je lepšie predávať alebo kupovať? Bude dostatok kupcov? A bude vôbec čo kupovať? Aj na tieto otázky vám odpovie realitný odborník Michal Huťan v relácii Mariana Nitona Ide o peniaze.

10.

Na rýchlostnú cestu R7, ktorá sa stavia medzi Holicami a Bratislavou, túžobne čakajú ľudia bývajúci v okolí Bratislavy aj obyvatelia ďalších obcí na juhu Slovenska. Pandémia síce čiastočne vyprázdnila cesty, ale autá sa do nich postupne vrátia a tým sa vrátia aj nekonečné kolóny v čase špičky. O to, kedy sa otvorí aspoň časť R7, sa teraz naťahuje štát so zhotoviteľom. Tak kým sa donaťahujú, prevezte sa aspoň po virtuálnej ceste, kým nebude tá skutočná.